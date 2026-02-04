¿Qué dijo Bill Gates sobre el correo en el que Jeffrey Epstein lo acusó de contraer enfermedad de transmisión sexual?

El noticiero 9 News Australia publicó una entrevista con Bill Gates en la que el fundador de Microsoft se refirió a las menciones sobre su nombre contenidas en los llamados Archivos Epstein. Estas declaraciones se realizaron luego de que su exesposa, Melinda French Gates, le hiciera un llamado público para que abordara el tema.

Gates respondió a versiones que circulan a partir de documentos que atribuyen a Jeffrey Epstein correos electrónicos en los que se hacen afirmaciones sobre supuestas enfermedades de transmisión sexual y encuentros sexuales.

De acuerdo con lo señalado en esos archivos, Epstein se habría enviado correos electrónicos a sí mismo en los que afirmaba que Gates había contraído una enfermedad de transmisión sexual y que le habría solicitado antibióticos para dárselos a Melinda French Gates sin que ella se percatara. Frente a estas afirmaciones, Gates aseguró que el correo mencionado nunca fue enviado y que su contenido es falso. “Al parecer, Jeffrey se escribió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió; es falso. No sé qué estaba pensando”, declaró.