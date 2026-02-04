x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Multimedia
hace 2 horas
bookmark

Tola y Maruja no lloran, facturan: el dúo llegó a las redes sociales y volvió a los escenarios

hace 2 horas
Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 30 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

EL COLOMBIANO conversó con las "señoras" que hace 35 años hacen reír a Colombia. . Descubra la nueva gira de Tola y Maruja, sus secretos en TikTok y dónde verlas este 5 de febrero. ¡El humor político volvió!

Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

Todos los videos

