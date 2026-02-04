Tribunal de Antioquia da ultimátum a los ministros de Salud y Hacienda para responder por crisis de hospitales

El Tribunal Administrativo de Antioquia estaría a las puertas de abrir un incidente por desacato en contra de varios altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, por cuenta de las millonarias deudas que tienen contra las cuerdas a los hospitales de Medellín y el país.
A través de un auto que se conoció este miércoles, esa corporación le dio un plazo de máximo dos días al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el superintendente de Salud, Bernardo Camacho y a los interventores de varias EPS para que rindan cuentas de las acciones que estarían tomando para resolver esa crisis, así como a los gerentes para que salden de inmediato esas deudas.
“Con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa y dar cumplimiento a lo preceptuado en la norma ut supra, el Despacho requiere a las accionadas, para que, en un término de dos días contados a partir de la notificación de la presente providencia, informen el correo personal institucional de los funcionarios responsables de dar cumplimiento a lo ordenado en la medida cautelar decretada”, exigió el tribunal.
En el auto también aparecen relacionados los interventores de Nueva EPS, Savia Salud, Coosalud y el director general de la Administradora de los Recursos de la Salud (Adres), Félix León Martínez.