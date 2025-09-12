Colombia y Perú se reunieron para dialogar sobre la soberanía de la isla Santa Rosa en el Amazonas

La XIV Reunión de la Comisión Mixta Permanente de Inspección de la Frontera (Comperif) se convirtió en el principal escenario para discutir la situación de la isla Santa Rosa, esto entre el 11 y 12 de septiembre.
En esta nueva ronda de conversaciones participaron delegaciones encabezadas por funcionarios responsables de la soberanía territorial.
Contexto: ¿Cuál es la importancia de la isla de Santa Rosa en la tensión diplomática entre Perú y Colombia?
Por Colombia, el director de Soberanía Territorial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier Pava, lideró el equipo junto a representantes de la Armada Nacional, la Dirección General Marítima (Dimar), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Ideam y el Servicio Geológico de Colombia.
Y por Perú, la delegación estuvo a cargo del director general de Soberanía y Límites, Librado Augusto Orozco, acompañado por especialistas de distintas entidades nacionales, en un encuentro donde también se destacó el análisis de expertos que han señalado que la isla en disputa se habría formado en territorio peruano.