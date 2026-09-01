Colombia entra en la etapa de reconstrucción tras el terremoto con 122 contratos y más de 26 mil millones: así va la fase

Colombia sigue luchando por levantarse tras las consecuencias dejadas por el terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en el Chocó del pasado lunes 10 de agosto, que dejó un total de 331 personas fallecidas, 4.519 personas heridas y 466.606 personas afectadas, según las autoridades.
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Luego de la etapa de búsqueda y rescate, recolección de escombros y atenciones primarias, el presidente, Abelardo de la Espriella, anunció el inicio de la segunda fase, denominada reconstrucción, en todos los territorios que sufrieron la mayor afectación por el sismo.
La dimensión de la tragedia es incalculable, pero el Gobierno y las entidades territoriales tienen la responsabilidad de entregar ayudas ante las más de 200.929 viviendas averiadas y más de 37.542 viviendas que quedaron destruidas en afectaciones reportadas en 16 departamentos.
Aunque no hay una cifra oficial reportada, los primeros cálculos hablan de cifras superiores a los 20 billones de pesos (unos 6.350 millones de dólares), lo que equivale a 1% del PIB, según reveló BTG Pactual.
A esto se suman los cálculos del expresidente de la Federación Nacional de Cafeteros y exministro de Minas y Energía, Juan Camilo Restrepo, quien estimó que la cifra podría ascender hasta $40 billones.