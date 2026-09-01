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Colombia entra en la etapa de reconstrucción tras el terremoto con 122 contratos y más de 26 mil millones: así va la fase

Los dineros para atender la emergencia ya dejan ver sus primeros riesgos: el 76% de los contratos asignados hasta ahora se han hecho de forma directa, encendiendo las alarmas sobre el control de los recursos públicos.

  • Mientras las regiones empiezan a mover más de $26.000 millones bajo figuras de urgencia manifiesta, la lupa nacional se traslada de los escombros de la tragedia a la transparencia de los contratos. FOTO: Colprensa
    Mientras las regiones empiezan a mover más de $26.000 millones bajo figuras de urgencia manifiesta, la lupa nacional se traslada de los escombros de la tragedia a la transparencia de los contratos. FOTO: Colprensa
  • Algunos de los destrozos en una de las ciudades afectadas por el terremoto. FOTO: Colprensa
    Algunos de los destrozos en una de las ciudades afectadas por el terremoto. FOTO: Colprensa
  • El presidente Abelardo de la Espriella aseguró estar detrás de cada paso y acción de la reconstrucción en Colombia. FOTO: Colprensa
    El presidente Abelardo de la Espriella aseguró estar detrás de cada paso y acción de la reconstrucción en Colombia. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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Colprensa
hace 2 horas
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Colombia sigue luchando por levantarse tras las consecuencias dejadas por el terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en el Chocó del pasado lunes 10 de agosto, que dejó un total de 331 personas fallecidas, 4.519 personas heridas y 466.606 personas afectadas, según las autoridades.

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Luego de la etapa de búsqueda y rescate, recolección de escombros y atenciones primarias, el presidente, Abelardo de la Espriella, anunció el inicio de la segunda fase, denominada reconstrucción, en todos los territorios que sufrieron la mayor afectación por el sismo.

La dimensión de la tragedia es incalculable, pero el Gobierno y las entidades territoriales tienen la responsabilidad de entregar ayudas ante las más de 200.929 viviendas averiadas y más de 37.542 viviendas que quedaron destruidas en afectaciones reportadas en 16 departamentos.

Aunque no hay una cifra oficial reportada, los primeros cálculos hablan de cifras superiores a los 20 billones de pesos (unos 6.350 millones de dólares), lo que equivale a 1% del PIB, según reveló BTG Pactual.

A esto se suman los cálculos del expresidente de la Federación Nacional de Cafeteros y exministro de Minas y Energía, Juan Camilo Restrepo, quien estimó que la cifra podría ascender hasta $40 billones.

Algunos de los destrozos en una de las ciudades afectadas por el terremoto. FOTO: Colprensa
Algunos de los destrozos en una de las ciudades afectadas por el terremoto. FOTO: Colprensa

Más de 26 mil millones en juego para la reconstrucción del país

Ante este panorama y en medio de un control necesario en esta emergencia económica y social, se empezaron a conocer las primeras cifras de la contratación que ha hecho el Gobierno en esta situación.

A una semana de cumplirse un mes de la tragedia, el Ejecutivo ha firmado un total de 122 contratos, de los cuales el 76,23% corresponde a contratación directa y, dentro de esta modalidad, la urgencia manifiesta representa el 62,3% de las causales registradas.

En total, se han contratado $26.882 millones, principalmente por gobernaciones como la de Risaralda, que ha firmado ocho contratos por más de $6 mil millones, seguido por la Alcaldía de Manizales con $4 mil millones y la unidad administrativa del distrito de Cali por $3 mil millones, según los documentos registrados en el Secop.

El origen de estos recursos viene principalmente de las alcaldías y gobernaciones con más de $16 mil millones, que representan el 60%, seguido por otros recursos de privados o cooperación que suman $5 mil millones y recursos de crédito por más de $4 mil millones.

En medio de esta masiva contratación para atender la emergencia económica producto del desastre nacional, desde Transparencia por Colombia han hecho un manual de 25 recomendaciones para atender la situación de desastre en la lucha contra la corrupción.

En ese sentido, señalan la importancia de tener transparencia presupuestal en el manejo de la emergencia, en la integridad contractual, en la rendición de cuentas y participación ciudadana, sumado a las recomendaciones de los órganos de control.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró estar detrás de cada paso y acción de la reconstrucción en Colombia. FOTO: Colprensa
El presidente Abelardo de la Espriella aseguró estar detrás de cada paso y acción de la reconstrucción en Colombia. FOTO: Colprensa

Conocer las cifras de contratación es de vital importancia en medio de este desastre nacional, ya que la declaratoria de la emergencia económica flexibiliza la contratación pública para agilizar la atención a los miles de damnificados.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es el impacto total de víctimas y daños que dejó el terremoto del 10 de agosto en Colombia?
El terremoto dejó un saldo de 331 personas fallecidas, 4.519 heridas y 466.606 afectadas. En cuanto a infraestructura, se reportan 37.542 viviendas totalmente destruidas y más de 200.929 con averías a lo largo de 16 departamentos.
¿Cuánto costará la reconstrucción de Colombia tras el terremoto?
El costo exacto aún no se ha determinado de forma oficial, pero los primeros cálculos de la firma BTG Pactual lo sitúan por encima de los $20 billones (alrededor de 6.350 millones de dólares), equivalentes al 1% del PIB. Por su parte, estimaciones del exministro Juan Camilo Restrepo indican que la cifra final podría elevarse hasta los $40 billones.
¿De qué trata la segunda fase anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella?
La segunda fase, denominada oficialmente como etapa de «reconstrucción», enfoca las acciones del Estado en la entrega de ayudas edilicias y la restauración de la infraestructura habitacional afectada, sucediendo a las labores iniciales de rescate y atención primaria de la emergencia.
¿Cuántos recursos se han contratado hasta la fecha y bajo qué modalidad?
Se han adjudicado un total de $26.882 millones a través de 122 contratos estatales. El 76,23% de estas vinculaciones se ha realizado mediante contratación directa, respaldada principalmente en la figura de urgencia manifiesta (62,3% de las causales).

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