Colombia entra en la etapa de reconstrucción tras el terremoto con 122 contratos y más de 26 mil millones: así va la fase

Colombia sigue luchando por levantarse tras las consecuencias dejadas por el terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en el Chocó del pasado lunes 10 de agosto, que dejó un total de 331 personas fallecidas, 4.519 personas heridas y 466.606 personas afectadas, según las autoridades. Le puede interesar: De la Espriella lidera consejo de seguridad desde Cúcuta tras atentado: “Aquí nadie se acobarda” Luego de la etapa de búsqueda y rescate, recolección de escombros y atenciones primarias, el presidente, Abelardo de la Espriella, anunció el inicio de la segunda fase, denominada reconstrucción, en todos los territorios que sufrieron la mayor afectación por el sismo. La dimensión de la tragedia es incalculable, pero el Gobierno y las entidades territoriales tienen la responsabilidad de entregar ayudas ante las más de 200.929 viviendas averiadas y más de 37.542 viviendas que quedaron destruidas en afectaciones reportadas en 16 departamentos. Aunque no hay una cifra oficial reportada, los primeros cálculos hablan de cifras superiores a los 20 billones de pesos (unos 6.350 millones de dólares), lo que equivale a 1% del PIB, según reveló BTG Pactual. A esto se suman los cálculos del expresidente de la Federación Nacional de Cafeteros y exministro de Minas y Energía, Juan Camilo Restrepo, quien estimó que la cifra podría ascender hasta $40 billones.

Algunos de los destrozos en una de las ciudades afectadas por el terremoto. FOTO: Colprensa

Más de 26 mil millones en juego para la reconstrucción del país

Ante este panorama y en medio de un control necesario en esta emergencia económica y social, se empezaron a conocer las primeras cifras de la contratación que ha hecho el Gobierno en esta situación. A una semana de cumplirse un mes de la tragedia, el Ejecutivo ha firmado un total de 122 contratos, de los cuales el 76,23% corresponde a contratación directa y, dentro de esta modalidad, la urgencia manifiesta representa el 62,3% de las causales registradas. En total, se han contratado $26.882 millones, principalmente por gobernaciones como la de Risaralda, que ha firmado ocho contratos por más de $6 mil millones, seguido por la Alcaldía de Manizales con $4 mil millones y la unidad administrativa del distrito de Cali por $3 mil millones, según los documentos registrados en el Secop.

El origen de estos recursos viene principalmente de las alcaldías y gobernaciones con más de $16 mil millones, que representan el 60%, seguido por otros recursos de privados o cooperación que suman $5 mil millones y recursos de crédito por más de $4 mil millones. En medio de esta masiva contratación para atender la emergencia económica producto del desastre nacional, desde Transparencia por Colombia han hecho un manual de 25 recomendaciones para atender la situación de desastre en la lucha contra la corrupción. En ese sentido, señalan la importancia de tener transparencia presupuestal en el manejo de la emergencia, en la integridad contractual, en la rendición de cuentas y participación ciudadana, sumado a las recomendaciones de los órganos de control.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró estar detrás de cada paso y acción de la reconstrucción en Colombia. FOTO: Colprensa

Conocer las cifras de contratación es de vital importancia en medio de este desastre nacional, ya que la declaratoria de la emergencia económica flexibiliza la contratación pública para agilizar la atención a los miles de damnificados. También le puede interesar: Tribunal Militar revive investigación al jefe de escoltas de Miguel Uribe por posible omisión antes del atentado Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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