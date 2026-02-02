CNE revoca lista del Pacto Histórico a la Cámara en Valle del Cauca

El Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la inscripción de la lista a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico por el Valle del Cauca, al considerar que la coalición superó el 15% de los votos válidos obtenidos en la elección inmediatamente anterior (2022), límite establecido por la Constitución para conformar alianzas entre partidos.
La decisión quedó consignada dentro del expediente 0012-22, en el que el tribunal resolvió “revocar el acto de inscripción de la lista de la Cámara de Representantes por el departamento del Valle”, con miras a las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo de 2026.