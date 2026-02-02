CNE revoca lista del Pacto Histórico a la Cámara en Valle del Cauca

El Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la inscripción de la lista a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico por el Valle del Cauca, al considerar que la coalición superó el 15% de los votos válidos obtenidos en la elección inmediatamente anterior (2022), límite establecido por la Constitución para conformar alianzas entre partidos. En contexto: Quieren tumbar la elección del Pacto de Petro en el Senado La decisión quedó consignada dentro del expediente 0012-22, en el que el tribunal resolvió “revocar el acto de inscripción de la lista de la Cámara de Representantes por el departamento del Valle”, con miras a las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo de 2026.

Según el CNE, la coalición habría excedido el porcentaje permitido, lo que impediría legalmente que sus partidos se presentaran de manera conjunta bajo una misma lista. El caso reabre el debate jurídico que ya se había planteado frente al Pacto Histórico por la conformación de sus coaliciones electorales. En el pasado, incluso se radicó una petición ante el propio Consejo para tumbar la elección al Senado de esa alianza política, con el argumento de que algunos de sus movimientos —como Colombia Humana— ya superaban ampliamente ese umbral en votaciones anteriores. Conozca: Altus Baquero, el magistrado del CNE que habría volteado su voto para salvar a Cepeda en consulta interpartidista Esa solicitud, presentada por el abogado Hollman Ibáñez Peña, sostenía que la Constitución permite las coaliciones solo cuando los partidos que se integran no suman más del 15% de los votos válidos de la elección previa. De acuerdo con su interpretación, el Pacto Histórico habría excedido ese tope, por lo que no debería haberse declarado la elección de sus congresistas, que hoy suman 20 curules en el Senado. “La Constitución permite que los partidos se coliguen para presentarse a elecciones, pero para que eso suceda no pueden superar los coligados más del 15% de la votación válida de la elección anterior. En el caso del Pacto Histórico, al estar integrado por la Colombia Humana, supera ese 15% que determina la constitución llegan casi al 62%”, dijo el abogado en una reciente entrevista con EL COLOMBIANO.

¿Qué significa el límite del 15 %?

El porcentaje proviene de las reglas constitucionales sobre coaliciones para corporaciones públicas. La norma establece que los partidos o movimientos que, sumados, hayan obtenido más del 15% de la votación válida en la elección anterior no pueden volver a inscribir listas conjuntas, con el fin de evitar concentraciones excesivas de poder o “megacoaliciones” que reduzcan la competencia electoral. En términos prácticos, el límite busca que solo colectividades pequeñas o medianas se agrupen para alcanzar representación, pero impide que fuerzas con alta votación se unan y monopolicen los escaños.

