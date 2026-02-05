“Sin Cepeda no hay consulta”: Plana mayor del petrismo se desmarca de Roy Barreras y le pide unirse al candidato

La plana mayor del petrismo rompió con Roy Barreras. La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de dejar por fuera a Iván Cepeda de la consulta interpartidista del 8 de marzo generó que gran parte del progresismo cerrara filas alrededor de su candidatura. Y, en paralelo, desató una ola de rechazo y críticas contra el exembajador, quien –echando mano de su sagacidad política– insiste en capitalizar la crisis y promover la consulta de izquierda, aun con la ausencia de su máximo referente.
