¿Se destraba lío de la San José? Tutela ordena entregar información de egresados

La Fundación San José, cuestionada por varios escándalos relacionados con presuntas irregularidades en la expedición de títulos universitarios, deberá entregar información sobre sus egresados por orden de un juez de tutela. La decisión judicial se produce tras la controversia por el título profesional de Juliana Guerrero, exaspirante a viceministra de Juventudes y cercana al Ministerio del Interior, cuyo diploma desató una avalancha de cuestionamientos sobre la veracidad de los títulos otorgados por esta institución, que además habría expedido certificados exprés a otros funcionarios del Gobierno. A raíz de ese caso, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, hoy candidata al Senado, solicitó formalmente a la fundación los datos sobre sus graduados, requerimiento que ahora deberá ser atendido de manera obligatoria.

La denuncia

EL COLOMBIANO, en su momento, expuso esta denuncia adelantada por la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la congresista Pedraza, que reveló al menos 779 irregularidades en la expedición de títulos y documentó 35 casos con patrones similares al de Guerrero. Según el informe, Guerrero habría obtenido los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable sin cumplir requisitos básicos, como la presentación de las pruebas Saber Pro y la asistencia a clases. Lea más: Exclusivo | “Hasta 20 millones cada uno”: así funcionaría la ‘fábrica’ de títulos exprés en la U. San José

Para Pedraza, este episodio sería apenas la punta del iceberg de un presunto entramado de compraventa de títulos universitarios que habría beneficiado a altos funcionarios del Gobierno, quienes estarían obligados por la ley a acreditar requisitos académicos para ejercer sus cargos. En entrevista con este diario el año pasado, la ahora candidata al Senado ya había anticipado esto: “Juliana Guerrero es un caso, pero acá podemos estar ante un fenómeno mucho más generalizado de contratación y de compra y venta de títulos”, dijo.

En un comunicado, la Fundación San José informó que fue notificada del fallo de tutela emitido el 28 de enero de 2026, el cual ordena la entrega de información a la parlamentaria que interpuso la acción. La institución señaló que notificará a cada egresado involucrado sobre las condiciones en las que se compartirá su información académica y aseguró que se respetará el debido proceso y la protección de los derechos individuales. Entérese: Así fue como Juliana Guerrero habría comprado sus títulos de la U. San José Además, anunció que solicitará el acompañamiento de la Personería de Bogotá para garantizar la protección de los derechos constitucionales tanto de la organización educativa como de sus estudiantes y egresados. Por su parte, Jennifer Pedraza confirmó este fallo. Aseguró a través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) que “¡Una vez más le ganamos a la San José en los estrados! Después de mucha lucha jurídica, un juez les ordenó entregarme la información académica, de interés público, que solicité desde noviembre sobre 1.276 funcionarios públicos, dentro de los cuales al menos 779 tienen irregularidades por inconsistencias causadas por la Universidad”.