¿Se destraba lío de la San José? Tutela ordena entregar información de egresados

La Fundación San José, cuestionada por varios escándalos relacionados con presuntas irregularidades en la expedición de títulos universitarios, deberá entregar información sobre sus egresados por orden de un juez de tutela.
La decisión judicial se produce tras la controversia por el título profesional de Juliana Guerrero, exaspirante a viceministra de Juventudes y cercana al Ministerio del Interior, cuyo diploma desató una avalancha de cuestionamientos sobre la veracidad de los títulos otorgados por esta institución, que además habría expedido certificados exprés a otros funcionarios del Gobierno.
A raíz de ese caso, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, hoy candidata al Senado, solicitó formalmente a la fundación los datos sobre sus graduados, requerimiento que ahora deberá ser atendido de manera obligatoria.