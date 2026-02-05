¿Hinchas del DIM están condenando injustamente a Frank Fabra por un video del que no hay certeza de la fecha en que se grabó?

La toma dura 33 segundos. En ella se ve a Fabra, rodeado de amigos, cantando el coro del tema: “oh, oh, oh, mi Nacional”, a todo pulmón. En el video también se ve al delantero del cuadro verde Christian “Chicho” Arango, quien recientemente firmó contrato con el elenco verdolaga.

¿De cuándo es el video que circula en redes sociales?

Eso generó discordia en los aficionados rojos. Muchos cuestionaban que un posible fichaje del Medellín hiciera eso. La crítica fue visceral. Los aficionados del Poderoso se han mostrado muy molestos recientemente por asuntos como esos. Han pedido la llegada de deportistas “comprometidos” con el club y el video no cayó bien entre ellos: ha generado mal ambiente con el lateral que aún no ha jugado.

No obstante, al video le falta contexto. El periodista Carlos Antonio Vélez dijo en el programa Palabras Mayores que la toma fue realizada en diciembre del 2025, cuando celebraban el título de Copa de Nacional, en cuya final venció 1-0 a Independiente Medellín. La hipótesis tiene sentido. Como ya dijimos, en el lugar estaba “Chicho” Arango, quien llegó a Medellín el lunes pasado para firmar contrato con el “Rey de Copas” después de estar en Estados Unidos, cerrando su salida del San José Earthquakes.

Además, después de que llegó a la capital de Antioquia, el futbolista se dedicó a entrenar con sus compañeros en la sede de Guarne, por lo que no es factible que haya realizado una fiesta donde hubiera podido estar Fabra. Para el momento en que se habría hecho la toma, el lateral antioqueño no estaba en conversaciones con el Medellín.