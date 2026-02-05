Cuba abre la puerta al diálogo con Estados Unidos, pero pone una condición: que sea “sin presiones”

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero “sin presiones”, en momentos en que Washington multiplica sus amenazas contra la isla.

“Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar”, pero “sin presiones” ni “precondicionamientos”, dijo Díaz-Canel en una comparecencia en cadena de radio y televisión.

Ese diálogo tendrá que darse desde “una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación” y sin “injerencia en nuestros asuntos internos”, agregó.

Desde el ataque del 3 de enero en Venezuela, con el que depuso al presidente Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba, y tomó el control del sector petrolero venezolano, Donald Trump ha multiplicado sus amenazas contra la isla.