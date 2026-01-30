CNE aplaza decisión sobre futuro de Iván Cepeda para la consulta

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para tomar una decisión de fondo sobre la participación del candidato Iván Cepeda en la consulta de la izquierda prevista para el próximo 8 de marzo. La definición también podría incluir un pronunciamiento sobre la eventual participación del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Aunque la Registraduría ya se pronunció y excluyó a Quintero de la consulta. El caso está en manos de los magistrados Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Velásquez, quienes deben presentar la ponencia que servirá de base para la discusión y la votación en sala. El estudio se originó a partir de varias demandas que cuestionan la inscripción de Cepeda, bajo el argumento de que ya habría participado en una consulta previa en octubre pasado, lo que, según los demandantes, estaría prohibido por la Constitución.

Según información conocida por EL COLOMBIANO, la discusión al respecto se adelantará hoy sábado en Sala Plena, pero la decisión final se tomará el lunes 2 de febrero de manera pública. Fuentes del CNE le aseguraron a EL COLOMBIANO que los magistrados del organismo se basarán únicamente en las normas para determinar si Cepeda puede ir a consulta o no. Sin embargo, dentro del CNE son conscientes de que su veredicto tendrá alto impacto en el panorama político del país, por lo que deben ser precisos. La revisión del CNE responde a una solicitud formal hecha por la Registraduría Nacional, la Contraloría General y la Procuraduría. En una carta enviada al presidente del organismo, el magistrado Cristian Quiroz, estas entidades pidieron que se aclare si existe o no una inhabilidad para que Cepeda continúe en la carrera presidencial como candidato del Pacto Histórico. El caso fue asignado a los magistrados por reparto y sorteo dentro de la misma sala.

Uno de los puntos centrales del análisis será definir qué tipo de consulta se realizó en octubre. El CNE deberá establecer si se trató de un proceso interno, limitado a una sola colectividad, o de una consulta entre varios partidos. De esa clasificación depende si Cepeda puede o no volver a participar en una nueva jornada electoral. El caso es particularmente complejo porque, a diferencia de otros escenarios, Cepeda no perdió la consulta anterior: resultó ganador, junto a Carolina Corcho. El propio senador afirmó que defenderá su derecho a participar en la consulta del Frente por la Vida. Advirtió que, si su inscripción llegara a ser anulada, acudirá a una acción de tutela para reclamar la protección de sus derechos políticos.