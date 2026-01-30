CNE aplaza decisión sobre futuro de Iván Cepeda para la consulta

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para tomar una decisión de fondo sobre la participación del candidato Iván Cepeda en la consulta de la izquierda prevista para el próximo 8 de marzo. La definición también podría incluir un pronunciamiento sobre la eventual participación del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Aunque la Registraduría ya se pronunció y excluyó a Quintero de la consulta.
El caso está en manos de los magistrados Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Velásquez, quienes deben presentar la ponencia que servirá de base para la discusión y la votación en sala. El estudio se originó a partir de varias demandas que cuestionan la inscripción de Cepeda, bajo el argumento de que ya habría participado en una consulta previa en octubre pasado, lo que, según los demandantes, estaría prohibido por la Constitución.