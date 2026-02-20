x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Karol G gana batalla legal: productores retiran demanda por plagio y ofrecen disculpas públicas

La canción demandada hizo parte del álbum Mañana Será Bonito, uno de los trabajos más exitosos de la cantante paisa. Conozca los detalles.

  • Karol G celebra la última resolución de una demanda por presunto plagio contra uno de sus éxitos del álbum Mañana será bonito. Foto: Getty Images
    Karol G celebra la última resolución de una demanda por presunto plagio contra uno de sus éxitos del álbum Mañana será bonito. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

En un giro para la industria musical, los productores Jack Hernández (Ocean Vibes) y Dick Alfredo Caballero Rodríguez (Alfr3d Beats) han retirado la demanda por plagio que interpusieron contra la superestrella colombiana Karol G.

Tras un año de litigio, los demandantes no solo desestimaron el caso de forma voluntaria, sino que emitieron una disculpa pública admitiendo que sus acusaciones fueron erróneas.

Lea también: Karol G fue demandada por plagio, ¿por cuál canción?

La controversia legal comenzó en marzo de 2025, cuando los productores alegaron que el éxito de 2022, Gatúbela, incluido en el álbum galardonado Mañana será bonito, había robado elementos clave de su tema titulado Punto G.

Sin embargo, grabaciones de las sesiones de estudio demostraron que DJ Maff, productor de Karol G, creó y grabó el ritmo de Gatúbela dos semanas antes de que Punto G fuera siquiera publicada.

Ante esta evidencia cronológica, los productores Hernández y Rodríguez reconocieron su equivocación. “Nos equivocamos. Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a Karol G y DJ Maff por nuestras afirmaciones erróneas y acusaciones públicas”, declararon los productores en un comunicado.

Para los expertos, este desenlace es inusual, ya que, comúnmente, estas disputas terminan en desestimaciones bajo acuerdos confidenciales, pero casi nunca con una admisión de culpa y una disculpa pública en redes sociales.

El éxito Gatúbela hizo parte del álbum Mañana será bonito, el cual hizo historia al ser el primer trabajo discográfico completamente en español de una mujer en alcanzar el No. 1 en el Billboard 200, además de ganar el premio a Álbum del Año en los Latin Grammy.

Respecto al sencillo, este se consolidó como un éxito global, alcanzando el No. 4 en la lista Hot Latin Songs. Karol G quedó libre de toda consecuencia legal, mientras su equipo creativo celebró una victoria que protege su legado y reputación en el mercado internacional.

Siga leyendo: ¿Karol G plagió a Rosalía? Las acusaciones llueven y hay polémica en redes sociales

Temas recomendados

Música
Reguetón
Industria musical
derechos de autor
Estados Unidos
Miami
Karol G
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida