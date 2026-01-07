“Ahora sí se acuerdan de los investigadores”: científicos y académicos denuncian mal uso de correos de MinCiencias para invitar a marcha de Petro

En medio de su afán por garantizar una presencia masiva en las calles, el gobierno de Gustavo Petro estaría usando cuentas oficiales para invitar a las personas a marchar este miércoles, 7 de enero.
La última táctica fue empleada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien por medio de correos de atención al usuario envió mensajes invitando a las movilizaciones que fueron convocadas por el presidente en medio de las amenazas realizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Parece de MinCiencias solo se acuerda de los investigadores para invitarlos a actividades políticas con claros fines proselitistas y electoreros”, dice la denuncia de uno de los académicos sorprendidos por el mensaje que le llegó desde la entidad.