“Ahora sí se acuerdan de los investigadores”: científicos y académicos denuncian mal uso de correos de MinCiencias para invitar a marcha de Petro

En medio de su afán por garantizar una presencia masiva en las calles, el gobierno de Gustavo Petro estaría usando cuentas oficiales para invitar a las personas a marchar este miércoles, 7 de enero. La última táctica fue empleada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien por medio de correos de atención al usuario envió mensajes invitando a las movilizaciones que fueron convocadas por el presidente en medio de las amenazas realizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lea también: “No sé si es bueno o malo”: las tres contradicciones de Petro en su defensa a Maduro; ya lo había llamado “dictador” “Parece de MinCiencias solo se acuerda de los investigadores para invitarlos a actividades políticas con claros fines proselitistas y electoreros”, dice la denuncia de uno de los académicos sorprendidos por el mensaje que le llegó desde la entidad.

El correo llegó a profesores, investigadores y personas que debido a que han participado en convocatorias del Ministerio, quienes mostraron su molestia, pues esa base de datos “debe ser para informar sólo noticias misionales de ciencia”.

Los académicos coinciden que, aunque el Gobierno Nacional tiene el derecho a convocar a las movilizaciones, usar la base de datos de MinCiencias no es la forma ni el canal adecuado, pues inclusive aluden a que no es la primera vez en que reciben este tipo de mensajes considerados por algunos de los denunciantes como “proselitistas”.

Petro y el uso indebido de canales oficiales para fines proselitistas

Lo denunciado por los investigadores y académicos es evidencia de una constante en el gobierno de Gustavo Petro donde varios sectores le han reclamado por la forma cómo se usan las bases de datos y las redes sociales.

Ya en el mes de septiembre, se interpuso recursos legales por el uso de cuentas oficiales de entidades como el Servicio Geológico Colombiano (SGC), Invías y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para posicionar la imagen del presidente en vez de cumplir con su razón natural. Ante esto, se produjo decisiones como la del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien le ordenó al Servicio Geológico Colombiano (SGC) que se abstenga de utilizar sus canales oficiales para difundir mensajes que no correspondan a sus funciones legales.