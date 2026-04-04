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Cielo Rusinque vuelve a ser la superintendente de Industria y Comercio, a pesar de que Consejo de Estado la sacó del cargo

En un decreto publicado este sábado, la Presidencia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo devolvió a Rusinque a la dirección de la SIC, luego de que a mediados de marzo el Consejo de Estado afirmó que no cumplía con los requisitos del cargo.

  • Rusinque fue nombrada como superintendente por primera vez en febrero de 2024. FOTO: Colprensa
    Rusinque fue nombrada como superintendente por primera vez en febrero de 2024. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
04 de abril de 2026
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En el Decreto 0361 de 2026, la Presidencia de la República y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dejaron en firme el regreso de Cielo Rusinque a la dirección de la Superintendencia de Industria y Comercio, a pesar de que el 19 de marzo un fallo del Consejo de Estado la sacó del cargo.

En el documento, firmado por el presidente Gustavo Petro y la ministra Diana Marcela Morales, se mencionan como motivos de la decisión el puesto vacante de superintendente, el cual quedó vacío después de que Rusinque renunciara el 25 de marzo.

Contexto: “No soy delincuente”, Rusinque tras la publicación de su hoja de vida para volver a la SIC

Sin embargo, en el decreto no se menciona el fallo del Consejo de Estado que anuló su nombramiento y que posteriormente ocasionó su salida de la entidad encargada de vigilar a las empresas y proteger los derechos de los consumidores.

Hace dos semanas, el tribunal argumentó que la abogada no cuenta con los requisitos necesarios para ocupar el cargo. En la demanda que resolvió el Consejo se menciona que Rusinque no posee títulos de maestría ni doctorado en asuntos relacionados con su puesto y que tampoco tiene más de 10 años de experiencia en labores similares a este.

A pesar de que no hay mención alguna a esta decisión, en el decreto que la vuelve a reintegrar a la Superintendencia sí se hace énfasis en la necesidad de su nombramiento. Esto se debe a la vigencia de la Ley de Garantías que, como cita ese mismo documento, suspende “cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal en la Rama Ejecutiva del Poder Público durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial”.

Sin embargo, la Presidencia y el Ministerio aseguran que, de acuerdo con la normativa, esto solo aplica para la creación de nuevos cargos o la provisión de estos, y no cuando hay una vacancia producto de una renuncia, como es lo que pasa en la Superintendencia.

Además de nombrar a Rusinque nuevamente como superintendente, el decreto sacó del cargo a quien había quedado nombrado como encargado tras la salida de la abogada en marzo: Diego Andrés Solano.

Desde días anteriores ya se conocía que la abogada regresaría a la entidad, ya que su hoja de vida había sido publicada en el sistema de aspirantes de la Presidencia.

Y, en todo caso, desde que salió el fallo del Consejo también se sabía que Rusinque podía volver al cargo porque el 5 de marzo el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) emitió un decreto en el que cambió los requisitos para las personas que se postulen para ser superintendentes Financiero, de Sociedades y de Industria y Comercio.

Vale la pena recordar que la trayectoria de Rusinque en el gobierno Petro ha sido larga. Primero trabajó como asesora en su campaña presidencial, después fue directora del Departamento de Prosperidad Social y de ahí saltó a la Superintendencia.

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