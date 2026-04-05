x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Campaña de Abelardo de la Espriella pidió investigar a Petro y a la DNI por presuntas “chuzadas” en su contra

El candidato presidencial presentó una solicitud ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se inicie un proceso de investigación contra el mandatario y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia.

  • El equipo jurídico de Abelardo de la Espriella solicitó inviestigar a Gustavo Petro y al DNI por posible violación ilícita de comunicaciones. FOTOS: Manuel Saldarriaga - Colprensa
    El equipo jurídico de Abelardo de la Espriella solicitó inviestigar a Gustavo Petro y al DNI por posible violación ilícita de comunicaciones. FOTOS: Manuel Saldarriaga - Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
05 de abril de 2026
bookmark

El equipo jurídico del candidato presidencial Abelardo de la Espriella presentó una solicitud ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que se inicie una investigación contra el presidente Gustavo Petro y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por presunta violación ilícita de comunicaciones.

Esto surge tras una publicación del jefe de Estado en la que insinuó que los hermanos Bautista, dueños de Thomas Greg & Sons, y De la Espriella, estarían sosteniendo conversaciones con fines electorales. Cabe resaltar que esta firma, que anteriormente estaba encargada de los pasaportes, forma parte de la logística electoral para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Campaña de Abelardo de la Espriella pidió investigar a Petro y a la DNI por presuntas “chuzadas” en su contra

En el documento presentado por el abogado Germán Calderón se lee que el presidente habría confesado la existencia de presuntas “chuzadas” provenientes de la DNI con destino a la firma y al candidato presidencial, según el jurista.

Campaña de Abelardo de la Espriella pidió investigar a Petro y a la DNI por presuntas “chuzadas” en su contra

Para sustentar la solicitud, se cita el artículo 192 del Código Penal, el cual establece penas de prisión de 32 a 90 meses, además de multas, para quien, sin orden judicial, intercepte, sustraiga, oculte o divulgue comunicaciones privadas de otras personas, protegiendo así la intimidad y la reserva de las mismas.

En contexto: Trino de Petro sobre inteligencia y pasaportes genera choque político con Abelardo De la Espriella

Abelardo de la Espriella, por su parte, dijo a través de un post en su cuenta de X que no conoce a los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista, por lo que lo invitó a que muestre dichas grabaciones.

“Oye, Petro, revisa tu sistema de inteligencia, el que le entregaste a tus camaradas de la narcoguerrilla. Si con esa información estás tomando decisiones, seguramente esa es la razón por la cual pareces fuera de tus cabales. ¿Es la inteligencia ‘chimba’ o, en realidad, es tu cabeza la que no funciona? Tú eres el presidente de la República; tú eres quien tiene y apoya, ilegalmente, a un candidato. En tus manos están los contratos de los pasaportes: eres tú quien los adjudica”, escribió.

El presidente también arremetió contra el procurador Gregorio Eljach, a quien señaló de buscar afectar el contrato de pasaportes entre el Gobierno y Portugal, además de tener incidencia en las supuestas conversaciones entre Abelardo de la Espriella y Thomas Greg & Sons.

Sus declaraciones surgen tras la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la que se busca la nulidad de los convenios entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción del nuevo modelo de pasaportes colombianos.

“No puedo dejar de relacionar la actitud negativa del procurador con los informes elaborados desde inteligencia sobre conversaciones entre los hermanos Bautista y De la Espriella, en las que se hablaría de la devolución del contrato de pasaportes a sus manos y, a cambio, la promesa de ciertos algoritmos que le asegurarían la Presidencia a De la Espriella, cuyo vicepresidente es coautor del desastre en que el gobierno de Iván Duque dejó las finanzas públicas: el mayor empobrecimiento del pueblo en el siglo, y que ahora pretende repetir la mayoría duquista de la Junta Directiva del Banco de la República”, agregó Petro en su escrito.

Algunos políticos se refirieron al reciente movimiento del presidente a pocos días de las elecciones, el cual no solo podría incidir en el voto de opinión, sino también en la seguridad de los aspirantes a la Presidencia.

Siga leyendo: Procuraduría pide nulidad de los convenios entre Colombia y Portugal para los nuevos pasaportes

Responsive Image Banner responsive

Temas recomendados

Agencias de inteligencia
Política
Procuraduría
Virales
Pasaportes
seguridad
Chuzadas
Polémicas
Elecciones 2026
Thomas Greg & Sons
DNI
Colombia
Gustavo Petro
Abelardo de la Espriella
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida