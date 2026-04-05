Campaña de Abelardo de la Espriella pidió investigar a Petro y a la DNI por presuntas “chuzadas” en su contra

El equipo jurídico del candidato presidencial Abelardo de la Espriella presentó una solicitud ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que se inicie una investigación contra el presidente Gustavo Petro y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por presunta violación ilícita de comunicaciones. Esto surge tras una publicación del jefe de Estado en la que insinuó que los hermanos Bautista, dueños de Thomas Greg & Sons, y De la Espriella, estarían sosteniendo conversaciones con fines electorales. Cabe resaltar que esta firma, que anteriormente estaba encargada de los pasaportes, forma parte de la logística electoral para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

En el documento presentado por el abogado Germán Calderón se lee que el presidente habría confesado la existencia de presuntas “chuzadas” provenientes de la DNI con destino a la firma y al candidato presidencial, según el jurista.

Para sustentar la solicitud, se cita el artículo 192 del Código Penal, el cual establece penas de prisión de 32 a 90 meses, además de multas, para quien, sin orden judicial, intercepte, sustraiga, oculte o divulgue comunicaciones privadas de otras personas, protegiendo así la intimidad y la reserva de las mismas. En contexto: Trino de Petro sobre inteligencia y pasaportes genera choque político con Abelardo De la Espriella Abelardo de la Espriella, por su parte, dijo a través de un post en su cuenta de X que no conoce a los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista, por lo que lo invitó a que muestre dichas grabaciones. “Oye, Petro, revisa tu sistema de inteligencia, el que le entregaste a tus camaradas de la narcoguerrilla. Si con esa información estás tomando decisiones, seguramente esa es la razón por la cual pareces fuera de tus cabales. ¿Es la inteligencia ‘chimba’ o, en realidad, es tu cabeza la que no funciona? Tú eres el presidente de la República; tú eres quien tiene y apoya, ilegalmente, a un candidato. En tus manos están los contratos de los pasaportes: eres tú quien los adjudica”, escribió.