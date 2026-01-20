Carrillo defendió al MinEducación por el escándalo en la U. San José y confrontó a Pedraza

Los cuestionamientos sobre la financiación de los títulos de Juliana Guerrero en la Fundación San José, a raíz de unas facturas registradas ante la DIAN que darían cuenta de la presunta compra de estos, siguen creciendo. La polémica, además, escaló luego de que Carlos Carrillo, director de la UNGRD, confrontara a la congresista Jennifer Pedraza, autora de la denuncia, y la criticara por responsabilizar al Ministerio de Educación sobre este caso.
“Es baja la forma en que Jennifer Pedraza busca a toda costa responsabilizar al ministro del escándalo de la San José. Si algo ha hecho el ministro es luchar por fortalecer la educación pública en Colombia”, señaló Carrillo por medio de un trino a través de su cuenta de X (antes Twitter).