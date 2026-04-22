“Angie es más lambona que Sarabia”: Carrillo en los chats del presunto “complot” contra exdirectora del Dapre

Cada vez que un funcionario habla del Gobierno Petro, se genera un revuelo que afecta directamente el funcionamiento interno de varias entidades del Estado. En esta ocasión, se trató de Angie Rodríguez, quien fue una de las manos derechas que más tiempo le duró al presidente cuando estuvo en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
En medio de una entrevista este martes, señaló que, según ella, funcionarios de este Gobierno tendrían un plan para “apartarla” de su cargo.
Dos de las personas que, según Rodríguez, han incidido en este “boicot” en su contra son Juliana Guerrero y Carlos Carrillo. En entrevista con Semana, la exdirectora del Dapre aseguró que este último se habría unido con más personas para “perjudicarla”.
“Lo más peligroso para mí, que expone mi vida y mi integridad, es que él se une a otras personas para perjudicarme”, aseguró Rodríguez.
Ya salieron a la luz los chats que, presuntamente, involucrarían a Carrillo y a Guerrero en este presunto “complot” en contra de Rodríguez.