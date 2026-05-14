Cepeda reitera su rechazo por “presiones al electorado” de ilegales, pero no asume responsabilidad por las denuncias

En las últimas horas se dio a conocer un audio del disidente alias Rogelio Benavides, de las Farc, que aseguró que espera que gane Iván Cepeda para poder “apretar otros 4 años”.
En concreto, el criminal (que hace parte del grupo comandado por Calarcá) aseguró: “Ojalá gane el compañero Cepeda, juepuerca, porque ahí si los vamos a apretar 4 años nosotros”.
Ante el rechazo que surgió tras la denuncia de estas declaraciones, el candidato puntero en las encuestas y del continuismo de este Gobierno nuevamente señaló que condena “de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector”.
En contexto: “Ojalá gane el compañero Cepeda, porque ahí sí los vamos a apretar otros 4 años”: disidente Rogelio Benavides
El mensaje lo compartió a través de su cuenta de X (antes Twitter), en el que escribió que en los últimos días ha recibido reportes provenientes de organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo sobre posibles presiones ejercidas por grupos armados, orientadas a favorecer o perjudicar candidaturas presidenciales.
“Dicha información da cuenta de presiones ejercidas por grupos armados sobre el electorado en algunos territorios del país, orientadas a incidir en el sentido del voto, a favor o en contra de las candidaturas presidenciales”, dijo el candidato del Pacto Histórico.
Además, como ya había escrito en otro mensaje en su cuenta de esta red social, “condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector”.