Paloma Valencia dice que Oviedo manejaría plan para estabilizar el sistema de salud

La crisis del sistema de salud —que pasa por lo financiero y lo humanitario y que el presidente Gustavo Petro niega— es uno de los principales temas que abordan la mayoría de campañas presidenciales. Por eso, varios planes de Gobierno de los aspirantes plantean planes de choque para resolver los problemas de acceso a medicamentos, citas y procedimientos.
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En ese contexto, la dupla Paloma Valencia–Juan Daniel Oviedo presentó una de sus propuestas para atender esa crisis. Además de plantear la inyección de $9 billones para resolver el accesos a medicinas, expuso quién sería el encargado del plan de los 100 primeros días de Gobierno para abordar la situación.