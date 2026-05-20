Paloma Valencia dice que Oviedo manejaría plan para estabilizar el sistema de salud

La crisis del sistema de salud —que pasa por lo financiero y lo humanitario y que el presidente Gustavo Petro niega— es uno de los principales temas que abordan la mayoría de campañas presidenciales. Por eso, varios planes de Gobierno de los aspirantes plantean planes de choque para resolver los problemas de acceso a medicamentos, citas y procedimientos. Le puede interesar: Corte apura a MinSalud para que acelere la implementación de la prueba del talón; ¿para qué sirve? En ese contexto, la dupla Paloma Valencia–Juan Daniel Oviedo presentó una de sus propuestas para atender esa crisis. Además de plantear la inyección de $9 billones para resolver el accesos a medicinas, expuso quién sería el encargado del plan de los 100 primeros días de Gobierno para abordar la situación.

La senadora uribista anunció que su compañero de fórmula, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), será el encargado de estabilizar el sistema de salud. “La crisis de la salud no solamente tiene como víctima a Kevin Acosta, sino a miles de niños y a miles de familias (que están) hoy en las filas de la muerte o en despachados a la casa a que se muera”, dijo. Al respecto, manifestó que “esta es una emergencia que tiene que ser atendida y por eso la decisión de nuestro Gobierno es solucionar en los primeros 100 días las urgencias de los colombianos, (enviar) medicamentos a la casa, las citas, los procedimientos a tiempo, el pago de todo el personal de salud, los médicos y las enfermeras a tiempo”.

“Por eso, hemos tomado la decisión de que Juan Daniel Oviedo sea el gerente de los 100 primeros días para atender la emergencia en salud. Juan Daniel es doctorado de Toulouse en Economía, es también director del Dane, pero sobre todo es un hombre inteligente, honesto, con método, con disciplina y con la forma para resolver los problemas que hoy los colombianos necesitan que se resuelvan”, aseguró la candidato en un video que compartió su campaña.

Ante esto, el candidato a la vicepresidencia expresó que asumía ese reto “con la responsabilidad que implica desatrasar 10 millones de atenciones represadas, medicamentos que no se han integrado y tratamientos que no se han hecho en los primeros días”.