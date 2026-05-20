Petro le cambió el nombre al ELN: ahora lo llama “GLN”, ¿por qué?

El presidente Gustavo Petro volvió a arremeter contra el ELN al referirse a recientes hechos violentos atribuidos a ese grupor armado ilegal y aseguró que ya ni siquiera debería llamarse así. Según dijo, hace años perdieron cualquier propósito político y hoy actúan al servicio del narcotráfico.

“El ELN se expresa en un comunicado, yo le llamo GLN, que es Grupo de Liberación del Narcotráfico. El Ejército de Liberación Nacional murió hace tiempo. Aunque sea la misma bandera, no es el mismo propósito”, afirmó el mandatario.

La declaración se da en medio de la escalada violenta en varias regiones del país y de los constantes cuestionamientos del Gobierno a las acciones armadas de esa organización ilegal.

Con esa frase, Petro marcó distancia frente al carácter político que históricamente ha reclamado el ELN y lo redujo a una estructura criminal ligada al negocio del narcotráfico.

No es la primera vez que el presidente endurece su discurso contra esa guerrilla. En los últimos meses, han aumentado las críticas por ataques, hostigamientos y acciones armadas atribuidas a ese grupo en zonas como el Catatumbo y Arauca.

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