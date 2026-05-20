Dos estadounidenses fueron arrestados en Japón tras invadir el recinto del bebé mono viral Punch

Las autoridades de Japón informaron la detención de dos ciudadanos estadounidenses acusados de irrumpir en el recinto del macaco japonés “Punch”, un mono que se hizo conocido en redes sociales tras difundirse imágenes en las que aparecía abrazando un peluche en el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa.
El incidente ocurrió el domingo alrededor de las 10:50 de la mañana, hora local, cuando uno de los hombres ingresó al área donde permanecían decenas de monos. De acuerdo con la Policía local, ambos detenidos enfrentan sospechas de obstrucción de actividades comerciales mediante el uso de la fuerza.