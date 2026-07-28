De Ralito a la disputa en campaña: la historia detrás de la pelea entre Carlos Suárez y el expresidente Uribe

Después de semanas de confrontaciones entre el abelardismo y el uribismo, Carlos Suárez, estratega político y uno de los hombres más cercanos al presidente electo Abelardo De la Espriella, sorprendió con un mensaje que buscó bajar el tono de la disputa con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En una publicación en su cuenta de X, el asesor del mandatario electo hizo un llamado a dejar atrás los ataques mutuos y concentrar los esfuerzos en la reconstrucción del país. Suárez explicó que esa convicción la ha defendido sin importar quién ocupe la Casa de Nariño. “Así actué en las épocas en que Álvaro Uribe fue presidente y, ahora, cuando el señor presidente es mi amigo Abelardo De la Espriella, no puedo sino afianzar mi mantra: ‘La majestad presidencial...