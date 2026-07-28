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De Ralito a la disputa en campaña: la historia detrás de la pelea entre Carlos Suárez y el expresidente Uribe

El estratega de De la Espriella y exabogado de Salvatore Mancuso pidió este martes acabar la disputa con el expresidente. ¿Pero de dónde viene?

  • El presidente electo De la Espriella, pese a sus diferencias políticas con el uribismo, ha señalado en varias entrevistas que asesoró jurídicamente al expresidente Álvaro Uribe en distintos momentos. FOTO alvarouribevelez
    El presidente electo De la Espriella, pese a sus diferencias políticas con el uribismo, ha señalado en varias entrevistas que asesoró jurídicamente al expresidente Álvaro Uribe en distintos momentos. FOTO alvarouribevelez
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 2 horas
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Después de semanas de confrontaciones entre el abelardismo y el uribismo, Carlos Suárez, estratega político y uno de los hombres más cercanos al presidente electo Abelardo De la Espriella, sorprendió con un mensaje que buscó bajar el tono de la disputa con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En una publicación en su cuenta de X, el asesor del mandatario electo hizo un llamado a dejar atrás los ataques mutuos y concentrar los esfuerzos en la reconstrucción del país.

Suárez explicó que esa convicción la ha defendido sin importar quién ocupe la Casa de Nariño. “Así actué en las épocas en que Álvaro Uribe fue presidente y, ahora, cuando el señor presidente es mi amigo Abelardo De la Espriella, no puedo sino afianzar mi mantra: ‘La majestad presidencial...

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