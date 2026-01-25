Zulma Guzmán ingresó al apartamento de Juan De Bedout antes del envío de las frambuesas envenenadas

Para los investigadores, ese episodio constituye una de las aproximaciones directas al inmueble vinculado al envenenamiento.

El economista ratificó que sostuvo durante más de seis meses una relación extramatrimonial con Guzmán y confirmó episodios revelados por EL TIEMPO, como el intento de la mujer de instalar un localizador en su vehícul o tras ingresar a su conjunto residencial fingiendo estar interesada en arrendar un apartamento.

Zulma Guzmán ingresó al menos tres veces al apartamento del economista Juan De Bedout Vargas, lugar al que posteriormente llegaron las frambuesas envenenadas con talio, según la más reciente declaración rendida por De Bedout ante la Fiscalía.

Guzmán Castro es señalada de haber coordinado el envío a domicilio de frambuesas cubiertas con chocolate en una caja de regalo a una casa del barrio Rosales, en el norte de la capital.

De Bedout también relató que, tras la muerte de su esposa Alicia Graham Sardi —quien había presentado antecedentes de dos contaminaciones con talio antes de fallecer por un cáncer—, Guzmán le regaló un libro de autoayuda y posteriormente le envió mensajes ofensivos al verlo con una nueva pareja. Una de las dos menores envenenadas era hija del economista.

En ese lugar se encontraban tres estudiantes al cuidado de un joven de 21 años –hermano mayor de una de ellas–, quienes estaban preparando unas galletas. Al parecer, las menores se habrían negado a recibir el domicilio, pues no habían hecho el pedido, pero ante la insistencia del domiciliario, se quedaron con él.

Tras probar las frutas, las niñas comenzaron a sentirse mal y fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe. El mismo día de los hechos falleció una de las menores y, a los cuatro días, murió la segunda. La otra adolescente sobrevivió, aunque con secuelas y el joven de 21 años logró recuperarse por completo.

En su declaración más reciente, De Bedout añadió un dato clave: la empresaria habría estado en al menos dos ocasiones adicionales dentro de su vivienda, una durante un coctel y otra mientras se realizaban obras de remodelación, aunque aseguró que nunca tuvo contacto directo con su esposa ni con sus hijos.

La Fiscalía analiza chats y fotografías entregados por De Bedout para reconstruir los movimientos y relaciones de Guzmán durante la pandemia, periodo en el que se habría producido el envenenamiento de su esposa.

La fiscal Elsa Cristina Reyes considera que la evidencia recopilada es suficiente para imputarla por doble homicidio, pese a que la mujer permanece detenida en Londres y busca frenar su extradición. Por su parte, la empresaria ha reiterado su inocencia.

