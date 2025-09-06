Caso Valeria Afanador: revelan chats entre los profesores el día que la niña desapareció en su colegio en Cajicá

El caso por la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Valeria Afanador, la niña de 10 años que se extravió en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, el 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca, sumó nuevas revelaciones sobre la actuación de la institución educativa durante el día que la menor de edad fue vista por última vez viva.

Pasadas las 11 de la mañana de ese martes, cuando la niña no apareció en su clase, comenzaron a circular mensajes entre profesores del colegio.

En las conversaciones que reveló el diario El Tiempo, un docente preguntó: “¿Alguien ha visto a Valeria Afanador? Los niños están corriendo buscándola y dicen que no aparece por ningún lado”. Otro maestro respondió: “Normalmente se va al salón donde Mr. Diego tiene los materiales. —Ella no llegó a clase de Sound Art... estará cerca al salón de música?”.

Minutos después, una profesora alertó: “En los edificios no está. Preescolar tampoco”.

Hacia el mediodía, aproximadamente una hora después de que se reportara su ausencia, sonaron las alarmas de evacuación. Aun así, la niña no fue encontrada dentro de las instalaciones y comenzó una búsqueda que se extendió por días, hasta que el 29 de agosto su cuerpo fue hallado en el Río Frío.

El abogado de la familia, Julián Quintana, cuestionó las actuaciones de la institución y aseguró: “Exigimos justicia para Valeria. Pediremos a la Fiscalía imputar a la rectora y a dos profesores del Gimnasio Campestre Los Laureles este homicidio. Sus graves omisiones le arrebataron la vida. No permitiremos que este crimen quede en la impunidad”.

Quintana también compartió un video donde evidenció que días después de la aparición del cuerpo, el colegio habría modificado la salida por donde Valeria fue vista por última vez, reforzando la zona con vallas.