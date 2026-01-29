x

Juez concede libertad al padre de Liam Gael tras cuestionar investigación de la Fiscalía

Michael Steven Rodríguez Ayala había sido capturado el 27 de enero por un presunto delito sexual contra el bebé de 11 meses.

  • Papá del bebé Liam Gael fue dejado en libertad tras ser arrestado este 27 de enero de 2026. FOTOS: Tomadas de las redes sociales
    Papá del bebé Liam Gael fue dejado en libertad tras ser arrestado este 27 de enero de 2026. FOTOS: Tomadas de las redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Un juez dejó en libertad este jueves a Michael Steven Rodríguez Ayala, luego de que fuera capturado el 27 de enero al parecer por estar implicado en la muerte de su hijo, Liam Gael, un bebé de 11 meses que falleció en extrañas circunstancias el 29 de septiembre de 2025 en un jardín infantil ubicado en el municipio de La Calera, Cundinamarca.

Rodríguez Ayala había sido arrestado por presuntos delitos sexuales en contra del menor, quien ese lunes de septiembre murió en circunstancias que aún son materia de investigación, luego de que la familia recibiera una llamada del centro infantil solicitando que lo llevaran de urgencia al Hospital Divino Salvador de Sopó, donde se confirmó que el bebé ya no tenía signos vitales.

Lea también: Padrastro que abusaba de una adolescente de 15 años en Medellín fue capturado

Una de las hipótesis que se manejó inicialmente fue que el bebé habría broncoaspirado tras consumir algún alimento o líquido que obstruyó su vía respiratoria. Sin embargo, la madre afirmó que el menor no había consumido nada de su lonchera y que, al momento de llevarlo al centro infantil, se encontraba en perfectas condiciones.

La Fiscalía General de la Nación ha estado investigando este caso y procedió con una orden de captura contra Michael Steven Rodríguez, luego de que Medicina Legal informara que el bebé habría sido víctima de abuso sexual. Rodríguez se declaró inocente de los cargos imputados por el ente investigador.

Entérese: “Para mí siempre fue un error y no quería continuarlo”: así describió Juan de Bedout su relación con Zulma Guzmán

Sin embargo, este jueves un juez de control de garantías resolvió concederle la libertad al considerar que no existían elementos probatorios suficientes para mantenerlo bajo detención, al advertir lo que calificó como una “debilidad investigativa de la Fiscalía General de la Nación”.

“La libertad se otorgó —a palabras de la jueza de garantías— por la debilidad investigativa de la Fiscalía General de la Nación, lo que conllevó a que el Ministerio Público, la defensa y este abogado, al unísono, señaláramos que no existía en este momento procesal inferencia de autoría o participación”, señaló la defensa de la madre del menor, agregando que a partir de ahora la Fiscalía deberá avanzar en nuevas líneas de investigación.

Como mínimo, la Fiscalía deberá adelantar dos líneas investigativas: “por un lado, un posible homicidio, conforme a sus contradictorios informes periciales de necropsia, y por otro, posibles delitos sexuales”, expresó el abogado. “Rechazo que los delegados fiscales hayan dado a la víctima un trato indigno, en contravía de la Constitución y la ley, al negar el acceso a informes decisivos para la toma de decisiones”, concluyó el apoderado Juan Manuel Castellanos.

Siga leyendo: Capturan en Rionegro a mexicano solicitado por secuestro que terminó con la muerte de dos personas: así fue el operativo

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién era el padre de Liam Gael y de qué se le acusaba?
Michael Steven Rodríguez Ayala es el padre del bebé de 11 meses fallecido en septiembre de 2025. Fue capturado el 27 de enero de 2026 bajo sospecha de delitos sexuales tras un informe preliminar de Medicina Legal.
¿Qué pasó con el bebé Liam Gael en el jardín infantil?
El menor murió el 29 de septiembre de 2025 tras ser trasladado de urgencia desde un jardín infantil en La Calera al Hospital Divino Salvador de Sopó. La causa exacta sigue en investigación entre hipótesis de accidente y agresión.
¿Qué sigue en el proceso judicial tras la liberación del padre?
La Fiscalía deberá fortalecer sus pruebas y explorar dos rutas: un posible homicidio o delitos sexuales, garantizando el acceso de la defensa y las víctimas a los informes de necropsia, que han sido calificados como “contradictorios”.

