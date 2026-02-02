Cartagena en alerta por frente frío: ordenó el cierre de todas sus playas por fuerte oleaje

Cartagena está atravesando una situación climática que podría poner en peligro a turistast, embarcaciones y habitantes. Se trata del “mar de leva”, un evento meteorológico caracterizado por un oleaje fuerte de entre 3 y 4 metros, que viene acompañado de ráfagas de viento y que afecta a zonas costeras elevadas, incluso en lugares donde no necesariamente se presentan lluvias.
Las razones de este fenómeno obedecen a un “frente frío” del Mar Caribe, que se produce cuando una masa de aire frío avanza sobre una masa de aire cálido, como ocurre en la región. Esto da como resultado un descenso de la temperatura, lluvias o tormentas e incluso vientos fuertes.
Entérese: Fuertes lluvias dejan más de 7.500 familias afectadas en Antioquia: hay 3 desaparecidos y un muerto en Urabá
Esto también ha causado que las autoridades de la Ciudad Heroica alerten a la población y restrinjan la navegación de embarcaciones menores (botes pequeños y lanchas), así como el ingreso de bañistas en puntos críticos como la avenida Santander y en sectores tan concurridos como Bocagrande, donde hay movilidad reducida.