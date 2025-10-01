“Su retórica antiestadounidense es ajena a los tiempos actuales”: la dura carta de César Gaviria a Petro por pérdida de visa

Por cuenta de las declaraciones del presidente Gustavo Petro en Nueva York donde le hacía un llamado a los soldados de Estados Unidos para que “desobedezcan la orden de Trump”, el mandatario colombiano y varios de sus funcionarios se han quedado sin el visado para ingresar a territorio estadounidense. Ante eso, uno de los expresidentes ha publicado una carta dirigida al Gobierno Nacional.

Se trata de César Gaviria, quien fue jefe de Estado entre 1990 y 1994, gobierno en el que defendió e implementó políticas destinadas a una integración de Colombia globalmente. Ahora, como el líder del Partido Liberal, criticó la gestión diplomática del gobierno Petro.

Lea también: Reacciones en todo el mundo al retiro de la visa estadounidense a Petro: otro momento para su campaña del 2026

A través de una carta dirigida al mandatario, Gaviria manifestó su preocupación por la forma en la que el jefe de Estado ha manejado las relaciones con EE. UU., pues considera que “las decisiones del presidente Petro no sólo comprometen a su gobierno, sino también el futuro de toda la nación”.

Para el expresidente, que desde la administración Trump sólo se le revoque la visa al mandatario y no hayan otras medidas en contra del país deja claro que “lo ocurrido fue un castigo dirigido al presidente Petro, y no a Colombia, nación a la que Estados Unidos reconoce por la lucha de su pueblo, el compromiso de sus Fuerzas Armadas y el enorme sacrificio que hemos hecho los colombianos para combatir el tráfico de drogas”.

“Lo ocurrido en Nueva York, con el retiro de la visa estadounidense al presidente, no es un simple incidente. Es otro penoso episodio que desnuda la fragilidad y la improvisación de la diplomacia colombiana durante este gobierno”, expresó Gaviria en la carta, agregando que con esto “se evidencia la ausencia de una política exterior seria y estratégica, reemplazada por declaraciones impulsivas que no calculan sus repercusiones”.