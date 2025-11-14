x

Enviaron a la cárcel a Ricardo González, el segundo implicado en golpiza mortal a Jaime Esteban Moreno

González se había presentado en lunes 10 de noviembre a las instalaciones de la URI Canapote en Cartagena en compañía de su abogada.

    Cárcel para Ricardo González por homicidio del estudiante aime Esteban Moreno. FOTO: Captura de video
El Colombiano
14 de noviembre de 2025
bookmark

Ricardo Rafael González Castro, de 23 años, coautor involucrado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de ingeniería de la Universidad de Los Andes, fue enviado a prisión este viernes luego de que la Fiscalía solicitara en una audiencia la medida de aseguramiento preventiva en centro de reclusión.

González fue imputado por el delito de homicidio agravado contra este joven de 20 años, quien había asistido a una fiesta de Halloween en Before bar, una discoteca ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Lea también: Fiscalía le imputó homicidio agravado a Ricardo González, segundo presunto agresor de Jaime Moreno: “fue venganza”

La jueza tuvo en consideración los argumentos presentados por la Fiscalía en los que señalaban que “él no tiene una familia o un núcleo más que sus padres. “Él se fue, no se presenta ante las autoridades de manera inmediata, se da cuenta a través de las redes y medios de comunicación. No se presenta a la autoridad y cambia de número de teléfono o llama de otro número de teléfono que no es el de él”, afirmó.

La togada cuestionó la actividad de Ricardo, de quien se desconoce bajo qué circunstancias llegó a Bogotá siendo oriundo de Cartagena y cómo terminó involucrado en este brutal crimen “aparentemente sin motivo”. “¿Qué estaba haciendo en Bogotá?”, señaló.

La fiscal aseguró en su momento que este asesinato se trató de un caso de intolerancia y repasó la versión de los hechos entregada por el otro hombre imputado por el homicidio de Moreno: Juan Carlos Suárez Ortiz.

Según Suárez —y de acuerdo con el relato de otros testigos—, la agresión se habría producido porque una de las mujeres que lo acompañaba señaló a Moreno de haberla acosado sexualmente. “Ese es el de la discoteca”, habría dicho la mujer, señalando al joven estudiante.

Sin embargo, la fiscal Reyes fue enfática en que, si bien un caso de agresión o acoso sexual es reprochable, lo correcto hubiera sido llamar a las autoridades y poner en sus manos los protocolos para conseguir la verdad y justicia al respecto.

El imputado, quien al momento de la audiencia virtual se encontraba en la capital de Bolívar, fue enviado al centro carcelario San Sebastián La Ternera, de Cartagena.

Siga leyendo: “No hay pruebas de intento de abuso previo”: Fiscalía desestimó la razón del ataque contra Jaime Esteban Moreno

Utilidad para la vida