Enviaron a la cárcel a Ricardo González, el segundo implicado en golpiza mortal a Jaime Esteban Moreno

Ricardo Rafael González Castro, de 23 años, coautor involucrado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de ingeniería de la Universidad de Los Andes, fue enviado a prisión este viernes luego de que la Fiscalía solicitara en una audiencia la medida de aseguramiento preventiva en centro de reclusión.

González fue imputado por el delito de homicidio agravado contra este joven de 20 años, quien había asistido a una fiesta de Halloween en Before bar, una discoteca ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Lea también: Fiscalía le imputó homicidio agravado a Ricardo González, segundo presunto agresor de Jaime Moreno: “fue venganza”

La jueza tuvo en consideración los argumentos presentados por la Fiscalía en los que señalaban que “él no tiene una familia o un núcleo más que sus padres. “Él se fue, no se presenta ante las autoridades de manera inmediata, se da cuenta a través de las redes y medios de comunicación. No se presenta a la autoridad y cambia de número de teléfono o llama de otro número de teléfono que no es el de él”, afirmó.

La togada cuestionó la actividad de Ricardo, de quien se desconoce bajo qué circunstancias llegó a Bogotá siendo oriundo de Cartagena y cómo terminó involucrado en este brutal crimen “aparentemente sin motivo”. “¿Qué estaba haciendo en Bogotá?”, señaló.