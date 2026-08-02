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Juez envió a la cárcel a los cinco capturados por el feminicidio de María Camila Potosí

Los implicados permanecerán en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial por el asesinato de la joven embarazada de ocho meses en Cali.

  • Prisión para los cinco señalados de participar en el crimen de María Camila Potosí. Foto: tomada de video
    Prisión para los cinco señalados de participar en el crimen de María Camila Potosí. Foto: tomada de video
  • María Camila Potosí, de 21 años y con ocho meses de embarazo, fue asesinada el pasado 16 de julio en Cali. Foto: redes sociales
    María Camila Potosí, de 21 años y con ocho meses de embarazo, fue asesinada el pasado 16 de julio en Cali. Foto: redes sociales
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yulieth Angulo, Nitzon Mondragón, Kevin López, Juan José Narváez y Edwin García, señalados por la Fiscalía de participar en el crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años que estaba embarazada de ocho meses y cuyo asesinato conmocionó al país.

La medida de aseguramiento se produce luego de que los cinco fueran capturados el pasado 30 de julio durante operativos de registro y allanamiento realizados en distintos puntos del Valle del Cauca. Ninguno aceptó los cargos que les imputó la Fiscalía por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio.

Entérese: Por $4 millones habrían asesinado a María Camila Potosí, según Fiscalía

De acuerdo con la investigación, el crimen habría sido planeado con anticipación y cada uno de los procesados tendría un papel específico dentro de la ejecución. La Fiscalía sostiene que Yulieth Angulo, quien presuntamente fingía estar embarazada para ganarse la confianza de la víctima, la convenció de salir con el pretexto de llevarla a una pañalera en el sur de Cali y la transportó en motocicleta hasta una vivienda ubicada en el sector de Alto de Polvorines.

Lea también: Estos son los detalles, hasta ahora ocultos, detrás del crimen de María Camila Potosí en Cali

En ese inmueble, según el ente acusador, Nitzon Mondragón habría atacado a María Camila con un arma cortopunzante hasta causarle la muerte y posteriormente le habría practicado una cesárea artesanal para extraer a la bebé que llevaba en su vientre. Tras el homicidio, los involucrados habrían limpiado la escena para eliminar evidencias antes de sacar el cuerpo del lugar.

La investigación también señala que Juan José Narváez habría conducido el vehículo utilizado para trasladar el cadáver hasta una zona del corregimiento La Buitrera, donde fue abandonado en el río Meléndez. Edwin García habría vigilado los alrededores y alertado sobre la presencia de las autoridades, mientras que Kevin López es señalado de coordinar la logística del plan, asignar las funciones entre los implicados y garantizar el pago de cuatro millones de pesos que, según la Fiscalía, habían sido acordados previamente con Yulieth Angulo.

María Camila Potosí, de 21 años y con ocho meses de embarazo, fue asesinada el pasado 16 de julio en Cali. Foto: redes sociales
María Camila Potosí, de 21 años y con ocho meses de embarazo, fue asesinada el pasado 16 de julio en Cali. Foto: redes sociales

El caso comenzó el 16 de julio, cuando familiares reportaron la desaparición de María Camila. Ante la denuncia, la Fiscalía activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa. Cuatro días después, investigadores del CTI encontraron el cuerpo de la joven en La Buitrera, pero la bebé que esperaba no estaba con ella.

Lea más: Procuraduría pide no revictimizar mujeres asesinadas o en riesgo de feminicidio: van más de 129 posibles hechos en 2026

Las labores investigativas y técnico-científicas permitieron identificar a los cinco presuntos responsables en apenas 13 días. Después de las capturas, realizadas el 30 de julio, el CTI y la Policía ubicaron en una zona boscosa de Cali unos restos óseos que corresponderían a la bebé extraída del vientre de la víctima. La identidad aún es verificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Con la decisión del juez, los cinco procesados permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial por uno de los casos que más indignación ha generado en el país durante las últimas semanas.

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