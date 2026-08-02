Juez envió a la cárcel a los cinco capturados por el feminicidio de María Camila Potosí

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yulieth Angulo, Nitzon Mondragón, Kevin López, Juan José Narváez y Edwin García, señalados por la Fiscalía de participar en el crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años que estaba embarazada de ocho meses y cuyo asesinato conmocionó al país. La medida de aseguramiento se produce luego de que los cinco fueran capturados el pasado 30 de julio durante operativos de registro y allanamiento realizados en distintos puntos del Valle del Cauca. Ninguno aceptó los cargos que les imputó la Fiscalía por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio. Entérese: Por $4 millones habrían asesinado a María Camila Potosí, según Fiscalía

De acuerdo con la investigación, el crimen habría sido planeado con anticipación y cada uno de los procesados tendría un papel específico dentro de la ejecución. La Fiscalía sostiene que Yulieth Angulo, quien presuntamente fingía estar embarazada para ganarse la confianza de la víctima, la convenció de salir con el pretexto de llevarla a una pañalera en el sur de Cali y la transportó en motocicleta hasta una vivienda ubicada en el sector de Alto de Polvorines. Lea también: Estos son los detalles, hasta ahora ocultos, detrás del crimen de María Camila Potosí en Cali En ese inmueble, según el ente acusador, Nitzon Mondragón habría atacado a María Camila con un arma cortopunzante hasta causarle la muerte y posteriormente le habría practicado una cesárea artesanal para extraer a la bebé que llevaba en su vientre. Tras el homicidio, los involucrados habrían limpiado la escena para eliminar evidencias antes de sacar el cuerpo del lugar.

La investigación también señala que Juan José Narváez habría conducido el vehículo utilizado para trasladar el cadáver hasta una zona del corregimiento La Buitrera, donde fue abandonado en el río Meléndez. Edwin García habría vigilado los alrededores y alertado sobre la presencia de las autoridades, mientras que Kevin López es señalado de coordinar la logística del plan, asignar las funciones entre los implicados y garantizar el pago de cuatro millones de pesos que, según la Fiscalía, habían sido acordados previamente con Yulieth Angulo.

María Camila Potosí, de 21 años y con ocho meses de embarazo, fue asesinada el pasado 16 de julio en Cali. Foto: redes sociales