Las medidas que el Ministerio del Trabajo le ordenó a Caracol Televisión por denuncias de presunto acoso sexual

El Ministerio del Trabajo emitió un documento en el que ordena una serie de medidas preventivas de cumplimiento a Caracol Televisión, luego de la visita de inspección realizada el 26 de marzo en las instalaciones del canal.

Cabe recordar que estas acciones de la cartera tienen como origen los presuntos casos de acoso sexual en los que estarían involucrados Jorge Alfredo Vargas, presentador de la emisión de la noche, y Ricardo Orrego, periodista y presentador de deportes, a quienes despidieron tras encenderse las alarmas por los hechos de los cuales son señalados.

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En el Auto No. 0010 del 7 de abril de 2026 se establece una serie de solicitudes tras identificar “riesgos actuales de afectación a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras”. Estas medidas buscan evitar que se presenten afectaciones en los espacios laborales, con el fin de garantizar la protección de los derechos laborales, en especial cuando se adviertan riesgos de vulneraciones relacionadas con condiciones dignas y justas de trabajo.

Aunque en la visita se constató que el medio de comunicación cuenta con canales para recibir quejas o denuncias por posible acoso sexual, estos mecanismos no serían suficientes, puesto que “no garantizan por sí mismos la eliminación de barreras estructurales para la denuncia, particularmente en contextos de relaciones de poder, temor a represalias o desconfianza institucional”.

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El Ministerio también reveló que, tras los testimonios recogidos durante la diligencia, se evidenció que “las conductas de acoso sexual no se presentan como hechos aislados, sino como situaciones reiteradas y conocidas entre las trabajadoras”.