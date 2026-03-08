Más de 80 capturados y unos 4.000 millones de pesos fueron incautados durante la jornada electoral

La jornada electoral de este domingo dejó varias capturas relevantes y millonarias incautaciones de dinero en medio de los operativos de control desplegados por las autoridades en todo el país. Uno de los casos más llamativos fue la detención del exgobernador del Amazonas y candidato a la Cámara, Víctor Hugo Moreno Bandeira, sorprendido con 15 millones de pesos en efectivo cuando se movilizaba en su vehículo en inmediaciones del aeropuerto de Leticia. De acuerdo con la investigación, cuando patrulleros de la Policía Nacional de Colombia se acercaron para realizar un control, Moreno habría intentado arrojar el dinero a una zona boscosa. Por estos hechos, un fiscal de la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer, cargo que no aceptó. Un juez de control de garantías le impuso medidas no privativas de la libertad. El dinero fue incautado.

En la misma jornada también fue capturado el candidato al Senado Camilo Gómez Castro, quien fue detenido cuando acudió a votar. Su caso estaría relacionado con el proceso que adelantan las autoridades contra la red de contrabando liderada por Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. En total, las autoridades reportaron la captura de 88 personas por delitos electorales durante la jornada, además de la incautación de 3.761 millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, 19 capturas correspondieron directamente a delitos electorales, registradas en Bogotá (8), Antioquia (4), Tolima (3), Bolívar (2), Cauca (1) y Caldas (1). Entre las conductas investigadas están corrupción al sufragante, favorecimiento de voto fraudulento, constreñimiento al elector, fraude al sufragante y voto fraudulento.