Más de 80 capturados y unos 4.000 millones de pesos fueron incautados durante la jornada electoral

La jornada electoral de este domingo dejó varias capturas relevantes y millonarias incautaciones de dinero en medio de los operativos de control desplegados por las autoridades en todo el país. Uno de los casos más llamativos fue la detención del exgobernador del Amazonas y candidato a la Cámara, Víctor Hugo Moreno Bandeira, sorprendido con 15 millones de pesos en efectivo cuando se movilizaba en su vehículo en inmediaciones del aeropuerto de Leticia.
De acuerdo con la investigación, cuando patrulleros de la Policía Nacional de Colombia se acercaron para realizar un control, Moreno habría intentado arrojar el dinero a una zona boscosa. Por estos hechos, un fiscal de la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer, cargo que no aceptó. Un juez de control de garantías le impuso medidas no privativas de la libertad. El dinero fue incautado.