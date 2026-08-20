Capturan en el Cantón Norte al coronel Carlos Didier Pérez por presuntos nexos con el ELN y la Segunda Marquetalia

El coronel activo del Ejército Nacional Carlos Didier Pérez Amorocho fue capturado este jueves en una vivienda ubicada en el Cantón Norte de Bogotá, por orden de la Fiscalía General de la Nación, dentro de una investigación que busca establecer si tuvo presuntos vínculos con organizaciones armadas ilegales, recibió dinero y realizó actuaciones para favorecer sus intereses. La investigación relaciona al oficial con el Frente de Guerra Oriental del ELN, en Arauca, y con estructuras de la Segunda Marquetalia, en Nariño, durante hechos que habrían ocurrido entre 2019 y 2020 y entre 2024 y 2025.

La diligencia se realizó en cumplimiento de una orden judicial e incluyó un registro y allanamiento autorizados por un juez. En el procedimiento participaron funcionarios de la Fiscalía 20 de la Unidad Especializada de Investigación, integrantes del Ejército Nacional y personal del Gaula Militar Arauca. El oficial fue trasladado de Tumaco a Bogotá después de que labores de contrainteligencia identificaran información sobre sus posibles contactos con integrantes de grupos armados. Tras su captura, quedó a disposición de las autoridades judiciales para el desarrollo de las actuaciones correspondientes. Entérese: Buscan a tres hombres que llevan varios días desaparecidos en Puerto Triunfo, Antioquia: investigan posible secuestro

Los dos periodos que investiga la Fiscalía

La investigación se concentra en dos etapas de la trayectoria de Pérez Amorocho: 1. 2019-2020: periodo en el que estuvo relacionado con unidades militares desplegadas en Arauca, entre ellas el Batallón de Operaciones Terrestres N.º 29. 2. 2024-2025: etapa en la que ocupó cargos de mando en Nariño, entre ellos posiciones vinculadas con la Brigada 23 y la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 2. Según la hipótesis de los investigadores, durante esos periodos el coronel habría mantenido contactos con integrantes de organizaciones armadas y, presuntamente, habría recibido sumas de dinero a cambio de actuaciones que favorecieran a esas estructuras. La Fiscalía también busca establecer si información operacional reservada pudo haber llegado a manos de grupos ilegales, si desde cargos de mando se tomaron decisiones para favorecerlos y si existieron actuaciones relacionadas con el supuesto tráfico de armas y municiones.

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El paso del oficial por Arauca

Uno de los capítulos de la investigación corresponde a la permanencia de Pérez Amorocho en Arauca. Un expediente judicial registra que en 2015, cuando tenía el grado de mayor, se desempeñaba como comandante del Batallón de Combate Terrestre N.º 157. Posteriormente, estuvo al frente del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 29, unidad desplegada en Arauca y vinculada a operaciones de la Fuerza de Tarea Quirón. El periodo 2019-2020, cuando ejercía responsabilidades en esa zona, es objeto de investigación por sus posibles contactos con integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN. La Fiscalía deberá determinar si durante ese tiempo hubo entrega de información relacionada con operaciones militares, movimientos de tropas u otras actuaciones y si existieron contraprestaciones económicas.

Investigación por presuntos vínculos con la Segunda Marquetalia en Nariño

Entre 2024 y 2025, Pérez Amorocho ocupó cargos de mando en Nariño, entre ellos la jefatura de Estado Mayor de la Brigada 23 y el comando de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 2. En ese periodo, la investigación analiza sus posibles vínculos con el Bloque Occidental Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia. Durante su gestión, informó sobre operaciones contra grupos armados, entre ellas el desmantelamiento de un centro de armas y explosivos atribuido a la Segunda Marquetalia y un operativo en Policarpa contra integrantes de la estructura Franco Benavides, vinculada a las disidencias de alias Iván Mordisco. Su acceso a información operacional hace parte de los elementos que examinan las autoridades.

Los delitos por los que es investigado

Según la orden judicial, Pérez Amorocho es investigado por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio y tráfico, fabricación o porte de armas o municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Las acusaciones deberán ser sustentadas por la Fiscalía durante el proceso judicial. La investigación también deberá establecer los hechos concretos atribuidos al oficial, las personas con las que supuestamente tuvo contacto y los elementos que sustentarían los posibles pagos o favorecimientos.

Ejército confirmó la captura y reiteró el debido proceso

El Ejército Nacional confirmó que la persona capturada es un oficial superior activo y señaló que la diligencia se desarrolló en Bogotá por orden de la Fiscalía General de la Nación. “En cumplimiento de una orden judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación, en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo la captura de un oficial superior activo del Ejército Nacional”, informó la institución. La Fuerza indicó que facilitó el procedimiento realizado por las autoridades judiciales y manifestó que acompañará las actuaciones derivadas de la investigación. “La Institución brindó todas las garantías y facilidades para el cumplimiento de la diligencia, reiterando su compromiso con las autoridades competentes y respetando en todo momento el debido proceso y el principio de presunción de inocencia”, agregó. El Ejército señaló que respeta las decisiones de las autoridades judiciales y que el esclarecimiento de los hechos corresponde al proceso que ahora deberá avanzar ante la Fiscalía y los jueces competentes. De interés: Capturan en Rionegro a alias Nando, señalado hombre de confianza de ‘Castor’ y coordinador de narcotráfico de ‘Los Costeños’

¿Qué sigue en el proceso contra el coronel?

Tras la captura, Pérez Amorocho deberá comparecer ante un juez para las audiencias correspondientes. La Fiscalía tendrá que presentar los elementos que sustentan la investigación y precisar las conductas que atribuye al oficial. En el desarrollo del proceso también deberá establecerse si la investigación involucra a otros integrantes activos o retirados del Ejército, intermediarios o miembros de organizaciones armadas ilegales. La captura no constituye una condena. Carlos Didier Pérez Amorocho mantiene la presunción de inocencia mientras la justicia determina su eventual responsabilidad y define su situación jurídica. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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