Capturan en el Cantón Norte al coronel Carlos Didier Pérez por presuntos nexos con el ELN y la Segunda Marquetalia

El coronel activo del Ejército Nacional Carlos Didier Pérez Amorocho fue capturado este jueves en una vivienda ubicada en el Cantón Norte de Bogotá, por orden de la Fiscalía General de la Nación, dentro de una investigación que busca establecer si tuvo presuntos vínculos con organizaciones armadas ilegales, recibió dinero y realizó actuaciones para favorecer sus intereses.
La investigación relaciona al oficial con el Frente de Guerra Oriental del ELN, en Arauca, y con estructuras de la Segunda Marquetalia, en Nariño, durante hechos que habrían ocurrido entre 2019 y 2020 y entre 2024 y 2025.