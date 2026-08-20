Dólar en Colombia vuelve a subir, pero sigue cerca de los $3.000: estas son las razones

El dólar cerró este jueves en $3.062,97, con un aumento de $9,49 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada estaba en $3.053,48.
Durante la sesión, la divisa alcanzó un mínimo de $3.033,33 y un máximo de $3.080. En total se realizaron 2.199 transacciones por US$1.754 millones, lo que muestra una elevada liquidez en el mercado cambiario.
Según el reporte de JP Tactical Trading, la presión compradora se fortaleció durante la tarde y llevó al dólar hasta los $3.076, con movimientos puntuales alrededor de $3.080. Al cierre se presentó una ligera toma de utilidades.
El repunte se produjo un día después de que la moneda estadounidense alcanzara niveles que no se veían desde octubre de 2018, cuando llegó a ubicarse alrededor de $3.032.
Pese al rebote, los analistas consideran que la tendencia de fondo del peso colombiano continúa favorecida por el diferencial de tasas de interés y el buen comportamiento de la actividad económica local. Por eso, las estimaciones de mercado ubican el rango operativo de la tasa de cambio entre $3.080 y $3.200 por dólar durante las próximas jornadas.