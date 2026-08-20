Presidente De la Espriella anuncia la nueva cúpula militar: estos son los perfiles y sus metas en seguridad

El presidente Abelardo De la Espriella, desde Barranquilla, anunció la nueva cúpula militar que lo acompañará en su gobierno que inició el pasado 7 de agosto con una posesión presidencial en Cali.
Uno de los oficiales es el general Erick Rodríguez, retirado del servicio durante el gobierno de Gustavo Petro tras las denuncias que realizó sobre la situación de orden público y la actuación de grupos armados ilegales en distintas regiones del país.
Rodríguez asume como comandante de las Fuerzas Militares y tendrá bajo su mando a más de 180.000 integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).
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A lo largo de su carrera militar, Rodríguez ha ocupado cargos estratégicos dentro de la estructura operacional de las Fuerzas Militares. Entre ellos se destaca su paso como segundo comandante del Ejército.
Es oficial del arma de Infantería. Nacido en Bucaramanga, es profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes y administrador de empresas de la Universidad Militar Nueva Granada.
Su formación académica también incluye una especialización en Política y Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y una maestría en Seguridad Internacional y Estrategia del King’s College London.