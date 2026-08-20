Sismo en Perú: videos mostrarían un deslizamiento en una montaña

Un terremoto de magnitud preliminar 7,2 se registró este jueves 20 de agosto en Perú, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 108 kilómetros y su epicentro fue localizado a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región de Ayacucho.
El reporte sísmico IGP/CENSIS indicó que el sismo ocurrió a la 1:00:16 p. m., hora local, con coordenadas de latitud -14,70 y longitud -73,78. En Coracora, la intensidad preliminar fue de III-IV.
El Servicio Geológico Colombiano también informó sobre el evento registrado en territorio peruano.