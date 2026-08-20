Sismo en Perú: videos mostrarían un deslizamiento en una montaña

Un terremoto de magnitud preliminar 7,2 se registró este jueves 20 de agosto en Perú, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 108 kilómetros y su epicentro fue localizado a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región de Ayacucho. El reporte sísmico IGP/CENSIS indicó que el sismo ocurrió a la 1:00:16 p. m., hora local, con coordenadas de latitud -14,70 y longitud -73,78. En Coracora, la intensidad preliminar fue de III-IV. El Servicio Geológico Colombiano también informó sobre el evento registrado en territorio peruano.

Tras el terremoto comenzaron a circular en redes sociales videos que mostrarían el movimiento de una montaña en la zona. Las imágenes parecerían registrar un deslizamiento o desprendimiento de material en una ladera, aunque por ahora no existe confirmación oficial sobre el nombre exacto de las montañas que aparecen en los videos.

De manera preliminar, las imágenes corresponderían al Nevado Pumahuiri, también conocido como cerro Pumahuiri, una montaña ubicada en el distrito de Coracora, en la provincia de Parinacochas. Lea más: ¿La Tierra entró en una fase sísmica extraordinaria en 2026? ¿Hay un efecto dominó de terremotos? Esto es lo que está pasando realmente El lugar alcanza aproximadamente 4.784 metros de altitud y tiene un importante significado religioso y cultural para la población local. A estos registros se suman reportes preliminares desde Pauza, en la provincia de Páucar del Sara Sara, donde el fuerte movimiento habría sido percibido con intensidad.

Información difundida en redes sociales señala que se habrían presentado derrumbes y caída de material en quebradas y sectores cercanos a la ciudad. Por ahora, estos reportes están en proceso de verificación y se espera que las autoridades peruanas entreguen un balance sobre posibles afectaciones, daños en infraestructura o personas afectadas tras el terremoto.

¿En qué otras zonas de Perú se sintió terremoto?

El movimiento telúrico fue percibido en diferentes zonas del centro y sur del país. Según el IGP, el sismo se sintió en la parte norte de Arequipa, Ica, Abancay y Lima. También se reportó que el movimiento fue percibido en Cusco e Ilo, de acuerdo con información difundida por RPP Noticias. El jefe del IGP señaló que, según la información recopilada hasta el momento, numerosas personas salieron asustadas a las calles.

El alcalde de la provincia de Parinacochas, Tony Reyes Anampa, solicitó apoyo a las autoridades regionales y nacionales tras el fuerte movimiento telúrico. El mandatario local pidió activar los mecanismos de ayuda ante la emergencia, debido a que varios de los inmuebles ubicados al norte de Coracora están construidos principalmente con adobe y calamina, materiales que podrían hacerlos especialmente vulnerables ante un terremoto de esta magnitud.

Reyes Anampa manifestó además su expectativa de que no se registren pérdidas humanas como consecuencia del sismo y pidió atención de las autoridades para evaluar las condiciones de las comunidades afectadas.

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