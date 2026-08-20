Jerónimo Martins, Bbva, Glencore, Grupo Bolívar y Davivienda darán $164.908 millones para apoyar la reconstrucción del país

El presidente Abelardo de la Espriella informó que Grupo Bolívar y Davivienda donarán $110.000 millones para apoyar la atención de la emergencia y la reconstrucción del país. El anuncio se suma a los aportes revelados previamente de Jerónimo Martins, Bbva y Glencore, que en conjunto destinarán cerca de $54.908 millones. En total, los anuncios de estas cinco empresas y grupos empresariales representan cerca de $164.908 millones en ayudas y recursos para atender la tragedia y apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas. La mayor contribución anunciada hasta ahora corresponde a Grupo Bolívar y Davivienda. El presidente aseguró que habló directamente con Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, quien le confirmó la donación. Le puede interesar: Bavaria anunció inversión de $12.000 millones para impulsar la reactivación de 3.500 negocios afectados por el terremoto “Grupo Bolívar y Davivienda donarán $110.000 millones para apoyar la atención de la tragedia y la reconstrucción del país”, afirmó el mandatario a través de su cuenta de X.

Jerónimo Martins donará $43.138 millones para la reconstrucción

Por su parte, el Grupo Jerónimo Martinis, duelos de Tiendas Ara anunció una donación de 12 millones de euros, equivalentes a cerca de $43.138 millones, según informó el mandatario nacional. La compañía se convierte así en una de las empresas con mayores aportes anunciados recientemente para apoyar la atención de la emergencia y la reconstrucción del país. A este gesto se suma Bbva, que donará 2 millones de euros, equivalentes a aproximadamente $7.190 millones. También se anunció el aporte de Glencore, propietaria de Cerrejón, por US$1,5 millones, equivalentes a cerca de $4.580 millones. Lea más: Drummond dona US$1,5 millones para apoyar a Colombia tras la tragedia Solo estas tres compañías —Jerónimo Martins, Bbva y Glencore— suman aproximadamente $54.908 millones, de acuerdo con las cifras divulgadas por el presidente.

Cinco empresas movilizan cerca de $165.000 millones

Con la incorporación de la donación de Grupo Bolívar y Davivienda, el monto anunciado por las cinco empresas asciende a cerca de $164.908 millones. El mandatario agradeció las contribuciones y destacó el papel del sector empresarial en la respuesta a la emergencia. “En los momentos más difíciles, nuestros empresarios han demostrado que están del lado del país y de quienes más lo necesitan”, señaló al referirse a la donación anunciada por Grupo Bolívar y Davivienda. Sobre los aportes de ARA, BBVA y Glencore, el presidente expresó su “profundo agradecimiento” por lo que calificó como un gesto de “solidaridad, generosidad y compromiso con el pueblo colombiano”. Conozca también: Donaciones de empresas ya superaron el billón de pesos para atender emergencia por el terremoto Los recursos anunciados se destinarán, según la información divulgada por el mandatario, a apoyar la atención de la emergencia y la reconstrucción del país. “Entre todos vamos a reconstruir a Colombia”, concluyó el presidente. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas: