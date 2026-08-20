Jerónimo Martins, Bbva, Glencore, Grupo Bolívar y Davivienda darán $164.908 millones para apoyar la reconstrucción del país

El presidente Abelardo de la Espriella informó que Grupo Bolívar y Davivienda donarán $110.000 millones para apoyar la atención de la emergencia y la reconstrucción del país.
El anuncio se suma a los aportes revelados previamente de Jerónimo Martins, Bbva y Glencore, que en conjunto destinarán cerca de $54.908 millones.
En total, los anuncios de estas cinco empresas y grupos empresariales representan cerca de $164.908 millones en ayudas y recursos para atender la tragedia y apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas.
La mayor contribución anunciada hasta ahora corresponde a Grupo Bolívar y Davivienda. El presidente aseguró que habló directamente con Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, quien le confirmó la donación.
Le puede interesar: Bavaria anunció inversión de $12.000 millones para impulsar la reactivación de 3.500 negocios afectados por el terremoto
“Grupo Bolívar y Davivienda donarán $110.000 millones para apoyar la atención de la tragedia y la reconstrucción del país”, afirmó el mandatario a través de su cuenta de X.