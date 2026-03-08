x

Capturado Camilo Gómez, candidato al Senado, por presuntos vínculos con Papá Pitufo

La Fiscalía, tiene material que incluye grabaciones, registros audiovisuales y documentos judiciales que reconstruyen encuentros, préstamos y gestiones atribuidas a la relación entre el señalado contrabandista y el candidato Camilo Gómez.

    Camilo Gómez candidato al Senado, señalado de presuntos vínculos con alias Papá Pitufo. Foto: redes socuales.
Maria Victoria Caicedo G

Actualidad

hace 3 horas
Aunque desde semanas atrás se conocía que la Fiscalía General de la Nación tenía información sobre los presuntos vínculos entre el candidato al Senado Camilo Gómez Castro y Diego Marín Buitrago, solo hasta este domingo, cuando se desarrollan las elecciones, se produjo la captura del aspirante político.

El candidato fue notificado por servidores del CTI de un requerimiento vigente en su contra, luego de sufragar en uno de los puestos de votación de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

Según el proceso, el capturado sería uno de las articuladores de la red de corrupción que favoreció actividades de contrabando para Diego Marín Buitrago o ‘El Viejo’.

“Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente mantenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando, o se abstuvieran de actuar contra la organización ilegal”, informó la Fiscalía.

Gómez y Marín fueron captados en varias ocasiones en Cartagena, donde compartieron cenas, consumo de licor y reuniones privadas en restaurantes exclusivos. Las imágenes y grabaciones sugieren una relación frecuente y cercana. En audios obtenidos por un agente encubierto de la Fiscalía, identificado como Álvaro Galvis, se escucha a Gómez describir el nivel de confianza que tenía con el contrabandista y afirmar que podía ingresar a sus propiedades y solicitarle vehículos cuando los necesitaba.

“El man (‘Pitufo’) me tiene confianza, huevón, el man me tiene confianza. Yo entro a sus casas. ¿Sabe una cosa? Cuando yo necesito carro, el man llega y me los pone”, afirma el candidato Gómez en una grabación.

Gómez, además, habría alertado a Marín sobre movimientos y nombramientos al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que podían afectar las operaciones de contrabando.

Entérese: Traslado de oficiales que han estado en investigaciones contra Papá Pitufo despierta polémica en la Policía

El candidato al Senado habría compartido con Marín detalles sobre el avance de indagaciones en su contra. La investigación recuerda que Gómez fue director del Instituto para la Economía Social (IPES) durante la Alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá y que mantenía vínculos con personas cercanas al actual Gobierno. Entre ellos, se menciona a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, con quien Gómez fue visto en un evento realizado en México en 2023.

Por este mismo caso también se hizo efectiva la orden de captura contra José Luis Olaya Caicedo y Edgar Humberto Vaca Sánchez, dos exintegrantes de la Policía Nacional de Colombia. Según la investigación, Olaya Caicedo habría aprovechado su experiencia en el área de talento humano de la institución para identificar y perfilar uniformados que podrían colaborar con la red. Además, presuntamente se encargaba de recolectar dinero entre comerciantes en Cartagena para el pago de dádivas a otros funcionarios.

Por su parte, Vaca Sánchez tendría un rol relacionado con el ingreso de mercancía ilegal por los puertos de Barranquilla y Cartagena. Al parecer, ubicaba agentes aduaneros y propietarios de agencias para obtener listados de contenedores que no debían ser registrados ni inspeccionados.

Conozca: Dirección de Inteligencia denunció a funcionario por polémica reunión con “Papá Pitufo” en España

La Fiscalía informó que el candidato Gómez Castro y los exuniformados serán presentados ante un juez e imputados por delitos relacionados con corrupción y concierto para delinquir.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Camilo Gómez Castro?
Es un candidato al Senado colombiano y exdirector del IPES en Bogotá. Fue capturado por orden judicial por su presunta relación con una red de contrabando.
¿Quién es “Papá Pitufo”?
Es el alias de Diego Marín Buitrago, señalado por las autoridades como presunto líder de una red dedicada al contrabando de mercancías hacia Colombia.
¿Dónde fue capturado el candidato?
Fue detenido en un puesto de votación en la localidad de Engativá, en Bogotá, luego de participar en la jornada electoral.

