EXCLUSIVO | Presunto terrorista buscado por el Ejército vivía hacía un año al frente de la Cuarta Brigada

La captura de uno de los presuntos terroristas más buscados de Antioquia y Cauca dejó al descubierto la vulnerabilidad a la cual están expuestas las guarniciones militares, pues el sospechoso vivía en un apartamento alquilado al frente de una importante base de la Fuerza Pública.
Se trata de Juan Esteban Durango Pardo, alias el Flaco o “Choroto”, quien según la Inteligencia Militar es un importante miembro del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc que comanda Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”), pues fungía como enlace entre el frente 18, que delinque en el Norte de Antioquia, y el bloque Occidental Jacobo Arenas, que actúa en el suroccidente del país.
Su detención fue presentada este martes por el Ejército, que en su reporte oficial omitió un detalle crucial: el supuesto criminal llevaba un año residiendo en la calle del frente del comando de la Séptima División y la Cuarta Brigada, en la comuna de Laureles, occidente de Medellín.
Fuentes cercanas al caso le contaron a EL COLOMBIANO que el arresto se llevó a cabo el pasado 27 de abril en el conjunto residencial Parques del Estadio, donde Durango Pardo había rentado el apartamento N°821.
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