“Reparto mi dinero al que me da la gana”: Botero, el candidato del “balín”, entregó $25 millones en acto de campaña

En plena campaña presidencial, cuando las reglas de juego deberían estar más claras que nunca, termina ocurriendo lo contrario, la política convertida en espectáculo, en rifa, en incentivo inmediato. El protagonista es Santiago Botero, empresario antioqueño y aspirante a la Presidencia que ha construido su discurso alrededor de la idea de “poner plata en la calle” como fórmula para combatir la pobreza.

Durante la inauguración de su sede de campaña el pasado jueves en la Avenida Caracas con calle 45, en Bogotá, entregó 25 millones de pesos en efectivo a cinco asistentes, quienes recibieron 5 millones cada uno.

Botero, conocido como el candidato del “balín”, no solo repartió los recursos, sino que lo hizo en medio de un acto político cargado de simbología electoral y con la promesa de replicar este tipo de dinámicas a lo largo de su campaña.

La convocatoria se hizo mediante cadenas de WhatsApp y volantes que incluían la invitación a votar por él en las elecciones. Para participar, los asistentes debían llenar el respaldo de los volantes con datos personales, nombre, cédula y correo electrónico, además de presentar una propuesta de negocio. Esa información era depositada en cajas para luego escoger a los ganadores al azar.

“¿Le vamos a dar cuánto? 5 millones de pesos. Balín para los bandidos, platica para los colombianos”, se oía decir a Botero mientras entregaba uno de los fajos de dinero.

Frente a las críticas, el candidato defendió su actuación. Según él, no estaba haciendo política, sostuvo que se trató de un acto “centrado en la libertad individual”.

“Cuando yo apoyo a una persona, nunca pido a cambio que voten por mí. Siempre le digo a la gente que vote por el que usted crea que es el mejor para usted”, dijo en entrevista a Caracol Radio.

Insistió en que no obliga a nadie ni condiciona la entrega del dinero: “Yo no le estoy diciendo a usted que vote por mí, ni le estoy diciendo tráigame gente para que vote por mí. Yo siempre he sido muy consciente y le he dicho a la gente: no vote por mí, vote por usted”.

Finalmente, aseguró que se trata de su dinero y que por eso dispone de él como mejor le parece: “No necesito ser presidente para ayudar a las personas. Gracias a Dios es de mi plata. Hago lo que quiera porque me la gané legalmente y soy una persona honesta (...) primero que todo, reparto mi dinero y se lo reparto al que me da la gana”.