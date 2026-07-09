Canciller del gobierno entrante anuncia acercamiento con EE. UU. y la reconstrucción de relaciones con Israel

Luego de la revelación del gobierno de Abelardo de la Espriella sobre la designación de Omar Bula Escobar como canciller designado, el nuevo jefe de la cartera de Relaciones Exteriores dio las primeras pistas sobre la gestión.

En entrevista con La FM, Omar Bula comentó que trabajarán por la reconstrucción y fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos, aunque también le darán importancia al relacionamiento diplomático con otros países.

“Los tres pilares de la nueva Cancillería será la modernización, la profesionalización y la austeridad. Vendrá una transformación tecnológica y una actualización de los conocimientos de los miembros. Trabajaremos en la diplomacia tradicional y la ciber-diplomacia”, dijo Bula.

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En cuanto al futuro de las relaciones con Estados Unidos, el canciller designado explicó que la Unión Americana tiene una política clara en cuanto a una unión continental y un hemisferio homogéneo en políticas e ideologías. “Reconstruiremos las relaciones dañadas de los últimos tiempos defendiendo el concepto de soberanía, pero salvaguardando los intereses nacionales”, apuntó.

Teniendo en cuenta que en noviembre se celebrarán las elecciones de ‘mid-term’ en Estados Unidos y la previsión de una victoria de los republicanos, Omar Bula detalló que aunque será más difícil el relacionamiento con esta orilla política, están dispuestos a trabajar en el fortalecimiento de las relaciones binacionales como una política de Estado y no de gobierno.

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En el mismo sentido, dijo que buscarán restablecer las relaciones con Israel por los antecedentes de cooperación en materia económica y de seguridad.

“También reconstruiremos las relaciones con Israel, que nunca debieron haberse roto. Con ellos tenemos una relación de décadas cordial y constructiva en términos económicos y de seguridad”, comentó el canciller designado.

Finalmente, Bula dijo que estarán presentes en Naciones Unidas, pero también que revisarán los acuerdos que el país tiene con cada una de las agencias de la ONU.

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