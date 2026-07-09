Colombia elevó el consumo de leche a 167 litros por habitante, según Asoleche

El consumo de leche y derivados en Colombia recuperó su senda de crecimiento y se acerca nuevamente a los niveles recomendados por la FAO, tras varios años de desaceleración.

Así lo afirmó Ana María Gómez Montes, presidenta de Asoleche, quien destacó que el país alcanzó un consumo promedio de 167 litros por persona al año y que los hogares incrementaron en 3,5% sus compras de productos lácteos durante 2025, una tendencia que se mantiene en 2026. En entrevista con EL COLOMBIANO, durante el 12.º Congreso Internacional de la Industria Láctea y el 18.º Congreso Panamericano de la Leche, en Medellín, la dirigente señaló que el principal reto ahora es consolidar esta recuperación mediante una mayor formalización, productividad y una regulación moderna que fortalezca la competitividad del sector y garantice la seguridad alimentaria de los colombianos.

¿Qué se está planteando en esta edición del principal certamen académico de Asoleche?

“En esta edición ofrecemos un espacio, una plataforma de conversación que les permita a todos los representantes de la cadena láctea actualizarse sobre múltiples temas de interés. Tenemos asuntos transversales para el sector, como los nuevos modelos de comercialización, incluyendo el impacto de los formatos hard discount, que llegaron para quedarse y han transformado el mercado de la leche. También abordamos la inteligencia artificial y cómo incorporarla al negocio lácteo para potenciar resultados. Hablamos de nutrición, del papel de la mujer en el sector agropecuario y de otros temas académicos que les permitan a los asistentes obtener herramientas útiles para sus negocios.

Además, queremos generar espacios de conversación. En esta oportunidad contamos con la participación de la Federación Panamericana de Lechería (Fepale), lo que nos permitió reunir representantes de más de 16 países. Es un escenario perfecto para intercambiar experiencias entre Colombia y países como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Nicaragua, República Dominicana y Panamá, entre otros. Esa posibilidad de compartir aprendizajes fortalece a toda la cadena láctea”.

¿Cuáles son hoy los principales desafíos del sector lácteo en Colombia?

“El principal reto sigue siendo la informalidad. Cuando hablamos de una cadena láctea con niveles de informalidad cercanos al 50%, estamos frente a un problema enorme que afecta a todos los eslabones. La informalidad está asociada, en muchos casos, a pequeños productores que venden leche por debajo del precio regular, lo que genera un efecto dominó sobre toda la cadena. El segundo gran desafío es la productividad y la competitividad. Colombia tiene una estructura productiva muy heterogénea y altamente atomizada. Más del 50% de las unidades de producción dedicadas a la leche tienen menos de cinco hectáreas. Para dimensionarlo, en Argentina existen cerca de 11.000 productores lecheros. En Colombia, esa misma cantidad de ganaderos puede abastecer a una sola empresa procesadora. Son características propias del país que obligan a mejorar la productividad, incluso en unidades pequeñas.

A esto se suma la competitividad. Hoy un litro equivalente de leche en polvo importada cuesta menos que uno producido en Colombia. Esto impacta especialmente a la industria procesadora de alimentos, que es un gran consumidor de leche en polvo. Además de los desafíos relacionados con sostenibilidad y consumo, en Colombia debemos enfrentar la informalidad, aumentar la productividad y mejorar la competitividad”.

¿Cómo avanza el consumo de lácteos en Colombia?

“La FAO recomienda un consumo promedio de 170 litros equivalentes de leche por persona al año. Colombia ha observado un avance muy importante y hoy estamos cerca de los 162 litros per cápita anuales. Eso demuestra que todavía existe espacio para que los consumidores incorporen más lácteos en su alimentación. También hemos visto una recuperación en el consumo. Después de las caídas vistas en 2022 y 2023, durante 2024 el mercado se estabilizó y creció cerca del 0,9%. Desde el año pasado venimos observando incrementos entre el 3,5% y el 3,7%.

El reto ahora es mantener ese crecimiento. Por un lado, es necesario que el consumidor entienda la importancia nutricional de la leche y sus derivados. Por otro, debemos lograr que, aun con una canasta familiar presionada por la inflación, los hogares sigan priorizando estos productos”.

¿Cómo enfrenta la leche la competencia de otras bebidas?

“Hoy existe una amplia oferta de bebidas, pero ninguna ofrece los beneficios nutricionales de la leche y sus derivados. La leche tiene una característica muy importante: la matriz láctea. Esto significa que las vitaminas y nutrientes presentes en la leche generan mayores beneficios cuando se consumen de manera natural que cuando se ingieren por separado. No es lo mismo consumir calcio, vitamina D y vitamina A en suplementos que hacerlo a través de la leche. Además, la leche hidrata. Incluso existe un estudio de una universidad estadounidense que comparó la capacidad de rehidratación de una bebida con electrolitos frente a un vaso de leche y encontró que la leche tenía una capacidad de rehidratación 23% superior.

Si una persona no desea consumir leche líquida, puede obtener esos beneficios a través del queso o el yogur. Lo importante es que el consumidor entienda la relación entre el costo de los productos lácteos y su aporte nutricional, que es superior al de muchas otras bebidas”.

¿Cómo avanza el tema del lactosuero y qué ha pasado con su utilización?

“El tema del lactosuero ha evolucionado muy positivamente. Durante algún tiempo se generó la idea equivocada de que el lactosuero era perjudicial, pero eso no es cierto. El lactosuero es un subproducto de la fabricación de queso y tiene múltiples aplicaciones en la alimentación y la industria. Las proteínas utilizadas por muchos deportistas, conocidas como whey protein, provienen precisamente del lactosuero.

El problema surgió cuando algunas personas adulteraban la leche mezclándola con lactosuero para venderla como leche, aprovechando que un litro de lactosuero cuesta cerca de cuatro veces menos que un litro de leche. Afortunadamente, ese fenómeno ha disminuido de manera muy significativa. El Invima nos informó hace aproximadamente un mes que los casos detectados el año pasado y este año han caído de forma dramática”.

¿Qué pasa con las exportaciones de leche y lácteos colombianos?

“El año pasado Colombia aumentó en más del 10% las ventas externas de productos lácteos. Existen oportunidades muy interesantes, especialmente para productos como el arequipe colombiano. Desde el Observatorio Colombiano de la Industria Láctea (Osilac) elaboramos el Índice de Competitividad Departamental del Sector Lácteo. Antioquia continúa liderando, pero también encontramos casos positivos como Tolima, que está exportando arequipe.

Sin embargo, seguimos enfrentando un reto importante: el producto lácteo colombiano es más costoso que el de otros mercados. Hoy el litro de leche cruda en Colombia se paga alrededor de 60 centavos de dólar, uno de los precios más altos de la región. En países como Argentina o Estados Unidos el costo es cercano a 40 centavos de dólar o incluso inferior. Esa diferencia afecta la competitividad de toda la cadena”.

¿Qué propuestas presentará Asoleche al próximo Gobierno?

“Ya solicitamos una reunión para presentar los principales desafíos del sector. Desde Asoleche llevamos un mensaje de integración de toda la cadena. Representamos a la industria procesadora, pero entendemos que la fortaleza del sector depende de que todos los eslabones estén fortalecidos. Nuestra propuesta busca impulsar el desarrollo desde el productor, promoviendo productividad, asociatividad y mejores oportunidades para los pequeños ganaderos. Para la industria también es fundamental avanzar en innovación, automatización, estudios de mercado y generar condiciones que favorezcan la inversión. Además, queremos seguir promoviendo el consumo de leche y derivados. Independientemente del gobierno de turno, Asoleche trabaja por toda la cadena láctea. Con el Gobierno actual logramos avances importantes y esperamos que el próximo Gobierno permita consolidarlos, fortalecerlos y hacerlos más efectivos”.

¿Qué cifras reflejan la importancia económica del sector?

“La cadena láctea genera más de 790.000 empleos directos, una cifra que se acerca a los 800.000 puestos de trabajo. Si se considera toda la actividad económica relacionada con el sector, el impacto es mucho mayor. Además, este es un mercado que mueve alrededor de $33,5 billones al año, y esta actividad representa el 12,5% del PIB del sector agropecuario”.

¿Dónde considera que deben concentrarse las inversiones del sector?

“Las inversiones industriales dependen del tipo de producto que se quiera desarrollar y se concentran principalmente en maquinaria y tecnología. Sin embargo, existe una gran oportunidad de inversión en el sector primario, especialmente en automatización de ordeños, digitalización y tecnologías para mejorar el manejo de los potreros. En países como Nueva Zelanda existen herramientas que permiten al ganadero controlar desde un teléfono celular el manejo del hato y planificar el uso de los potreros según los pronósticos climáticos.