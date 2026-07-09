“Hay estaciones de servicio que dejaron de operar 24/7 por el aumento de costos”: Somos Uno

El sector de las estaciones de servicio atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Aunque el consumo de combustibles continúa creciendo, lo hace a un ritmo mucho menor que antes de la pandemia. A ese dolor de cabeza se suman los incrementos en los costos laborales y operativos, que han reducido la rentabilidad de los pequeños empresarios.} En diálogo con EL COLOMBIANO, David Jiménez, vocero nacional de Somos Uno, aseguró que el incremento de más del 67 % en el precio de la gasolina durante el Gobierno de Gustavo Petro afectó directamente las ventas de combustibles, debido a que muchos conductores redujeron el uso de sus vehículos. Además, advirtió que el sector siente la ausencia de una política pública enfocada en la distribución...