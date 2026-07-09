Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...
menu
close

“Hay estaciones de servicio que dejaron de operar 24/7 por el aumento de costos”: Somos Uno

David Jiménez, vocero nacional de Somos Uno, dijo a EL COLOMBIANO que el aumento de la gasolina contrajo la demanda y deterioró la rentabilidad del sector.

  • David Jiménez, vocero nacional de Somos Uno, aseguró que el aumento del precio de la gasolina redujo la demanda y afectó la rentabilidad de las estaciones de servicio. FOTO CORTESÍA
    David Jiménez, vocero nacional de Somos Uno, aseguró que el aumento del precio de la gasolina redujo la demanda y afectó la rentabilidad de las estaciones de servicio. FOTO CORTESÍA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 4 horas
bookmark

El sector de las estaciones de servicio atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Aunque el consumo de combustibles continúa creciendo, lo hace a un ritmo mucho menor que antes de la pandemia. A ese dolor de cabeza se suman los incrementos en los costos laborales y operativos, que han reducido la rentabilidad de los pequeños empresarios.}

En diálogo con EL COLOMBIANO, David Jiménez, vocero nacional de Somos Uno, aseguró que el incremento de más del 67 % en el precio de la gasolina durante el Gobierno de Gustavo Petro afectó directamente las ventas de combustibles, debido a que muchos conductores redujeron el uso de sus vehículos. Además, advirtió que el sector siente la ausencia de una política pública enfocada en la distribución...

¿No estas registrado?
REGÍSTRATE
Has encontrado contenido
exclusivo para registrados
¿Ya tienes una cuenta?
Inicia sesión con tu correo y contraseña

Temas recomendados

Economía
Combustibles
Gasolina
Diésel
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos