“¡Téngase que quedó pillado!” Así ocurrió la balacera en La Ceja

Momentos de tensión se vivieron en el municipio de La Ceja, oriente antioqueño, luego de que en la centralidad del municipio se presentara una discusión que terminó a tiros y que dejó una persona herida.

Según el video que ya circula en redes sociales, un grupo de jóvenes estaría discutiendo en el sector Hoyo de Tierra por un motivo que no queda claro. En apartes del video se observa que dos hombres rodean a un tercero exigiéndole algo. La situación empieza a salirse de control cuando empiezan a empujarse entre sí. Lea también: Racha de homicidios en Titiribí: en casi cuatro horas mataron a tres hombres Tras un leve forcejeo, el tercer hombre –vestido de prendas oscuras– desenfunda lo que sería una pistola y comienza a disparar contra los otros dos sujetos en por lo menos cuatro ocasiones.

Quien disparó huyó corriendo de la zona, eso sí, no sin antes –al parecer– entregarle el arma de fuego a otro sujeto que salió en dirección contraria en una moto. –“¡Téngase, que ya quedó pillado!”, gritaba uno de los testigos al presunto pistolero. Consultada por este diario, la Administración Municipal de La Ceja confirmó el hecho y lo calificó como “un hecho aislado de intolerancia que derivó en varios disparos y dejó a una persona lesionada”.

“La persona herida recibió atención médica oportuna en la clínica del municipio y, por fortuna, se encuentra fuera de peligro. De igual manera, el presunto agresor ya fue identificado y las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para que responda ante la justicia”, apuntó la Alcaldía. Tras un consejo de Seguridad derivado de este suceso, el secretario de Gobierno, Geovany Henao, rechazó lo sucedido e hizo un llamado a la convivencia ciudadana. Lea también: Increíble: borracho golpeó a bomberos de La Ceja cuando atendían una emergencia “Rechazamos de manera categórica cualquier manifestación de violencia que ponga en riesgo la vida y altere la tranquilidad de nuestro municipio. Invitamos a la comunidad a resolver sus diferencias mediante el diálogo y el respeto, y a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia. La información de la ciudadanía es fundamental para la actuación de las autoridades”. Por ahora, si bien ya fue identificado, no ha trascendido la identidad del presunto victimario ni del hombre lesionado. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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