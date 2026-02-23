Denuncian barreras para diagnóstico y tratamiento de cáncer infantil en Colombia

Persisten las demoras en el diagnóstico y en el acceso a medicamentos para los niños con cáncer en Colombia, como señaló el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil (OICI) a través de un comunicado. Según la institución, alrededor de dos mil niños y niñas reciben un diagnóstico de cáncer en el país, de los que unos 784 pierden la vida. Esto quiere decir que solo seis de cada diez niños sobreviven. Incluso, la entidad asegura que, dependiendo del cáncer, podrían curarse ocho o nueve de cada diez, pero que la brecha con respecto a otros países “no se explica por la enfermedad en sí misma, sino por diagnósticos tardíos y fallas en el acceso, la oportunidad y continuidad del tratamiento.

Brechas territoriales

La entidad expone que las regiones como Amazonas u Orinoquía presentan tasas más altas de mortalidad “lo cual evidencia una inequidad territorial que no puede seguir normalizándose. Un niño o una niña no debería tener menos probabilidades de vivir por el lugar donde nació”. A su vez, el pronunciamiento señala demoras en el diagnóstico asociadas a dificultades en el primer nivel de atención, en la sospecha oportuna, en la remisión y en la realización de estudios. En medio de la crisis del sistema de salud en el país, un retraso puede ser mortal.

Puntos críticos

Según el OICI, “retrasar semanas en iniciar tratamiento puede cambiar radicalmente el pronóstico”. Sumado a esto está la “alta fragmentación en la prestación de servicios”. Esto incluye el traslado entre ciudades, los cambios de instituciones, la repetición de estudios y la interrupción de tratamientos. Factores de desarticulación que “generan retrasos, desgaste para las familias y, en algunos casos, muertes evitables”. El OICI explica que existen 56 medicamentos que no cuentan con indicación Invima para su uso en niños, 24 de los que se encuentran en el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, según el Observatorio, el total de medicamentos “son utilizados desde hace décadas, avalados por protocolos internacionales y se encuentran incluidos en guías de práctica clínica”. A esto añaden que han discutido la situación durante años con las entidades competentes, pero sin soluciones definitivas. “Los medicamentos son la columna vertebral del tratamiento oncológico infantil. Sin la intensidad de dosis y frecuencia requerida, sin continuidad ni oportunidad, las probabilidades de curación disminuyen. La falta de disponibilidad o la demora en su entrega impactan de manera directa la supervivencia”, se lee en el documento. Lea también: Cinco interventores en 21 meses y pacientes sin medicamentos: así está el panorama de la Nueva EPS

¿Qué le piden al Gobierno?

El OICI explica que su llamado “no es para crear más leyes”. En sus palabras, el país cuenta con un “amplio marco normativo” para la protección reforzada de los derechos de la niñez. Pero dicen que se necesita “voluntad y humanidad en la aplicación de la norma entre las entidades y organizaciones involucradas en hacer cumplir estos procesos”. Por ello, invitan a ponerle cara a cada trámite, ya que dicen que detrás de cada uno está en juego la vida de un niño o una niña, así como la angustia de la familia. Lea también: Kevin Acosta: la cara de la crisis del sistema de salud y de la indolencia de Petro y Jaramillo Finalizan diciendo que en el llamado para actuar “no deben primar las ideologías políticas ni las discusiones de una Reforma”, y que están dispuestos a articular esfuerzos con el Invima y el Ministerio de Salud. El comunicado no hace una referencia clara a la crisis que atraviesa el sistema y que ha empeorado durante la administración Petro, sino que se enfoca en la situación a nivel general.