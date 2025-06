Por promesas incumplidas, camioneros están listos para ir a paro, ¿cuándo comienza?

A partir del 16 de junio los camioneros del suroccidente del país se irán a paro indefinido, con la posibilidad de que se extienda a todo el país, en protesta por los altos niveles de inseguridad y los constantes bloqueos en la vía Panamericana.

Así lo anunció este lunes Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), quien aseguró que los transportadores se cansaron de las promesas incumplidas, tanto del Gobierno Nacional como de los alcalde de Popayán, Pasto e Ipiales, quienes se comprometieron hace un año con el gremio a mejorar las condiciones de seguridad en esa vía.

“Habíamos solicitado en la carretera que va hacia Popayán, hacia Pasto y hacia Ipiales que se crearan zonas de seguridad porque son bastantes los bloqueos diarios de los indígenas, aparte de la delincuencia organizada y la delincuencia política que no nos dejan avanzar”, afirmó Medrano, quien aseguró que “la violencia” en esa zona del país es “rampante”, aparte del mal estado de la vía.

El dirigente gremial también se quejó de la indiferencia de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, con quien dijo que solo se han reunido una vez y a la que le pidió enfrentar el asunto o renunciar, al advertir que el paro puede extenderse a todo el país.

“No tenemos ministra de Transporte, solo una vez nos dio una reunión corta hace dos meses y no volvió a aparecer, la ministra no quiere dar la cara. Iniciaremos el paro en Nariño y Cauca, pero si no nos cumple o no renuncia a su cargo, lo haremos en todo el país”, avisó hoy Medrano, en declaraciones a W Radio.