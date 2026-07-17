Así quedaron las curules que faltaban por definir en la Cámara: ¿qué decidió el CNE?

Quedaron listas las curules que estaban pendientes por definir en la Cámara de Representantes. Uno de los casos más polémicos era en la circunscripción de Cundinamarca, en la que había una curul en disputa entre el Mira, el Partido Liberal y Cambio Radical. Finalmente, se la quedó el Mira.
En resumen, las reclamaciones de los liberales y de Cambio Radical no fueron suficientes para modificar las cuentas, según la ponencia de la magistrada Alba Lucía Velásquez, del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Cámara de Cundinamarca quedó, entonces, con tres curules para el Pacto Histórico, dos para la coalición de Mira y el Centro Democrático y, para el Partido Conservador y el Partido Demócrata, una para cada uno.
Con esa decisión se destrabó el proceso para entregar las curules por las circunscripciones afro e indígena, por lo que este viernes se entregarán todas las credenciales pendientes.
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