Así quedaron las curules que faltaban por definir en la Cámara: ¿qué decidió el CNE?

Quedaron listas las curules que estaban pendientes por definir en la Cámara de Representantes. Uno de los casos más polémicos era en la circunscripción de Cundinamarca, en la que había una curul en disputa entre el Mira, el Partido Liberal y Cambio Radical. Finalmente, se la quedó el Mira. En resumen, las reclamaciones de los liberales y de Cambio Radical no fueron suficientes para modificar las cuentas, según la ponencia de la magistrada Alba Lucía Velásquez, del Consejo Nacional Electoral (CNE). La Cámara de Cundinamarca quedó, entonces, con tres curules para el Pacto Histórico, dos para la coalición de Mira y el Centro Democrático y, para el Partido Conservador y el Partido Demócrata, una para cada uno. Con esa decisión se destrabó el proceso para entregar las curules por las circunscripciones afro e indígena, por lo que este viernes se entregarán todas las credenciales pendientes. Le puede interesar: A voto limpio: Abelardo no cederá ante el Centro Democrático y se la juega por Deluque en Senado

El pulso político y la ponencia rechazada de Álvaro Hernán Prada

A principios de la semana, el Mira había denunciado que el Consejo Nacional Electoral presuntamente modificaría la última curul de la Cámara por Cundinamarca. Según una ponencia que se filtró en redes sociales, propuesta por el magistrado Álvaro Hernán Prada, se proponía que la curul en disputa fuera asignada a Cambio Radical. No obstante, se rechazó esa ponencia. Cambio Radical presentó una recusación, es decir, un reclamo para reversar la decisión. Pero, al ser rechazado por el CNE en pleno, la curul definitivamente quedó para la coalición del Mira y el Centro Democrático.

Las seis inconsistencias que denunciaba el partido Mira en el escrutinio

El Mira ya había sacado un comunicado con seis motivos por los que consideraba que la propuesta filtrada no tenía sustento legal. Uno, había “114 registros de mesas duplicadas, algunos repetidos hasta cuatro veces”. Dos, “tres resultados aritméticos distintos para los mismos partidos dentro del mismo documento”. Tres, “26 registros resueltos de manera contradictoria”. Cuatro, “62 mesas incluidas sin solicitud formal de ningún partido”. Quinto, el Partido denunció que se haría referencia a una mesa que no existe en la División Política Electoral (Divipol), encargada de distribuir, codificar y ubicar los puestos y mesas de votación. Sexto, que no ha habido “una respuesta de fondo a las solicitudes de saneamiento presentadas oportunamente por Mira”.

¿Por qué cambian los resultados de Congreso y no en las presidenciales?

A diferencia de los escrutinios de las elecciones presidenciales, donde nunca ha cambiado quién sea elegido después del escrutinio, en el Congreso sí es más probable que pase. Esto, ya que los tarjetones son más complicados y, al haber tantas opciones, pueden presentarse diferencias estrechas para asegurar una curul, por lo que los escrutinios se convierten en una batalla del todo por el todo. Cabe recordar que la coincidencia entre el preconteo (los resultados que se conocen en los medios) y el escrutinio de la segunda vuelta presidencial fue de más del 99,99%. El tarjetón es más sencillo y las opciones son solo dos, por lo que es menos probable que cambien los resultados. En esa línea de las elecciones presidenciales, también se recuerda que el Mira apoyó a Paloma Valencia en la primera vuelta presidencial, y felicitó a Abelardo de la Espriella por su victoria del 21 de junio. Le puede interesar: ¿El Centro Democrático se quedaría sin presidencias del Congreso? Gobierno De la Espriella les puso rival en Cámara y Senado

Senado 2026-2030: Conformación en firme tras declarar el escrutinio oficial

Desde principios de la semana, el CNE dejó en firme la conformación del Senado para el periodo 2026-2030 al declarar oficialmente los resultados de las elecciones legislativas y autorizar la entrega de credenciales a los candidatos que obtuvieron una curul en la corporación. En la misma decisión, el tribunal electoral descartó la posibilidad de repetir las elecciones por cuenta del voto en blanco y resolvió la distribución de los escaños que aún estaban pendientes de asignación, con lo que quedó definida de manera definitiva la integración del Senado para el próximo cuatrienio.

Preguntas Frecuentes