Coalición de Alianza Verde, En Marcha y AICO anuncia su respaldo a Alfredo Deluque a la presidencia del Senado, ¿cómo va la puja?

En la derecha política de Colombia, el Gobierno electo de Abelardo de La Espriella y el tradicional partido Centro Democrático pelean por quién obtendrá el poder en el Legislativo. El senador Alfredo Deluque, del Partido de La U, es el elegido del gobierno de Abelardo de la Espriella para ser presidente del Senado. Todavía le hace falta ganar el próximo 20 de julio, sin embargo, analistas aseguran que es probable que le gane el pulso al candidato del Centro Democrático, Honorio Henríquez. Aquella teoría toma fuerza tras conocerse que la coalición conformada por los partidos Alianza Verde, En Marcha y AICO: “informa que por decisión mayoritaria de sus senadores, respaldará la candidatura del senador Alfredo Deluque a la Presidencia del Senado de la República, en el marco de la instalación de la legislatura 2026–2030”.

Entre los argumentos del Centro Democrático para ponerle competencia a Deluque están que ellos fueron el partido progobierno más votado. Mientras tienen 17 senadores, La U tiene ocho. A su vez, los uribistas dijeron que esa colectividad apoyó a Petro durante su presidencia. Sin embargo, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, dijo que Deluque, “reúne todas las condiciones” y lo describió como un político “serio” y probó que estuvo cercano al proyecto político de De la Espriella. Algo comprobable pues fue uno de los primeros senadores en subirse al barco del hoy presidente electo durante las elecciones. Lea además: Así votaron a las reformas de Petro los congresistas Deluque y Barguil: ahora son las fichas de Abelardo para presidir el Congreso En ese sentido, el apoyo de Aico, Alianza Verde y En Marcha tomó por sorpresa a la opinión pública, pues su corriente, usualmente, es hacia la centro-izquierda. Al respecto se pronunció uno de los senadores electos de la Alianza Verde: John Amaya. A través de su cuenta de X, el congresista afirmó que ”el Partido Verde no ganó las elecciones presidenciales. Es una realidad que debemos asumir con respeto por la decisión de los colombianos”. En ese sentido, sostuvo que la definición de la presidencia del Senado corresponde a la coalición de Gobierno y que será esa bancada la que deberá tomar esa decisión.

Amaya explicó que la prioridad de su partido es garantizar la participación de la bancada verde en las comisiones donde se discuten las causas que históricamente ha defendido la colectividad, así como asegurar que la mesa directiva ofrezca las garantías necesarias para el debate legislativo. Sobre su posición frente a la votación, señaló: “En lo personal, no podría votar por alguien que, con sus decisiones y su voto, ha demostrado una oposición férrea a las reformas sociales que el país necesita”. No obstante, el senador aclaró que su actuación en el Congreso no estará guiada por afinidades políticas. ”No soy ni seré un senador de bandos. Mi criterio responde al análisis objetivo de cada decisión y a la búsqueda de condiciones justas que nos permitan trabajar por Colombia”, escribió. De Alianza Verde también se pronunció el senador Jota Pe Hernández, quien anunció que no suscribe el comunicado y que él votará por el candidato del Centro Democrático.

“Yo votaré por Honorio. En una mayoría de 52 votos, cada voto cuenta y el mío no lo pueden meter en una bolsa como metiendo naranjas. Votaré por el candidato del primer partido que se declaró en oposición al destructor Petro”, dijo en su cuenta de X. Desde Aico nadie se ha pronunciado a parte del comunicado. Sin embargo, según Caracol Radio, Juan Fernando Cristo (director de En Marcha) les aseguró que no suscribe lo dicho en el comunicado de apoyo a Deluque. Por otro lado, el compromisario de la Alianza Verde, Ariel Ávila, le dijo al mismo medio que nunca votaría por un uribista, haciendo referencia a Honorio Henríquez, la ficha del Centro Democrático. Lea también: Así es Alfredo Deluque, el amigo de De la Espriella que ha apoyado a tres presidentes y quiere presidir el Senado Según información conocida por EL COLOMBIANO, en el transcurso de hoy, viernes 17 de julio, se conocería la decisión final de quién tomará la Presidencia de la Cámara Alta del Congreso.

Por otro lado, también en conversación con EL COLOMBIANO, Deluque habló sobre las declaraciones del expresidetnte Álvaro Uribe que lo señalan a él como aliado del presidente Gustavo Petro: dijo que él fue un “opositor racional” sobre los votos a favor de la Ley Paz Total. No negó que el Partido de la U buscó al Pacto Histórico para lograr apoyos a su favor de cara a la elección de la Presidencia del Senado este 20 de julio. Y es que, es importante recordar que Deluque también cuenta con los apoyos de Cambio Radical y Salvación Nacional; además de, claramente, su partido: el de La U. Según información conocida por este diario, también habría logrado el respaldo de los liberales. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

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