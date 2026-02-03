Autoridades frustraron ataque con explosivos contra estación de Policía en Cali: capturaron a dos sujetos

Dos hombres fueron capturados recientemente en Cali mientras se movilizaban en un vehículo cargado con explosivos, con el cual pretendían atacar una estación de policía y otros puntos estratégicos de la capital vallecaucana.
La interceptación del automotor se produjo en la mañana de este martes 3 de febrero mientras los sospechosos se desplazaban en sentido sur-norte, frustrando así un ataque mortal que podría haber acabado con varios heridos y muertos.