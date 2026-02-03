x

Autoridades frustraron ataque con explosivos contra estación de Policía en Cali: capturaron a dos sujetos

En medio de un trabajo de inteligencia, lograron interceptar y capturar a dos sujetos que se movilizaban en el vehículo con los explosivos. Serían parte de un frente de las disidencias Farc.

  La Policía frustró un atentado con explosivos en contra de una estación de Policía en Cali. FOTO: Captura video de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali
    La Policía frustró un atentado con explosivos en contra de una estación de Policía en Cali. FOTO: Captura video de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali
  Las autoridades realizando los operativos de inteligencia en las calles de Cali. FOTO: Captura video de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali
    Las autoridades realizando los operativos de inteligencia en las calles de Cali. FOTO: Captura video de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali
hace 4 horas
bookmark

Dos hombres fueron capturados recientemente en Cali mientras se movilizaban en un vehículo cargado con explosivos, con el cual pretendían atacar una estación de policía y otros puntos estratégicos de la capital vallecaucana.

La interceptación del automotor se produjo en la mañana de este martes 3 de febrero mientras los sospechosos se desplazaban en sentido sur-norte, frustrando así un ataque mortal que podría haber acabado con varios heridos y muertos.

Las autoridades realizando los operativos de inteligencia en las calles de Cali. FOTO: Captura video de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali
Las autoridades realizando los operativos de inteligencia en las calles de Cali. FOTO: Captura video de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali

Los organismos de inteligencia vincularon a estos individuos con la disidencia de las Farc conocida como Frente “Jaime Martínez”, estructura responsable de ataques previos contra la base aérea Marco Fidel Suárez y diversas unidades policiales.

De acuerdo con el reporte oficial, los detenidos transportaban pentolita, material con el cual se planeaba ejecutar las acciones violentas. El coronel Andrés Arias, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, detalló el alcance del operativo.

“Logramos la interceptación de un vehículo en el que se movilizaban dos hombres que, al parecer, pertenecen al Frente Jaime Martínez. Gracias a esta acción se logró frustrar un atentado terrorista en dos puntos de la ciudad de Cali”, expresó el coronel Arias.

Aunque no especificaron cuál era la estación de policía contra la que iban a atentar por razones de seguridad, señalaron que los explosivos eran improvisados. “Se encontraron dos artefactos explosivos improvisados... Seguiremos trabajando por la seguridad”, afirmó.

Respuesta institucional y seguridad: inversión contra el terrorismo

Según las autoridades, la amenaza no solo estaba dirigida contra la Fuerza Pública, sino que incluía acciones en varios sectores de la ciudad que ponían en riesgo a la población civil. Tras la captura, los implicados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para iniciar su proceso de judicialización.

El alcalde de Cali se pronunció sobre la gravedad del hecho. “Esta mañana se frustró un nuevo ataque terrorista en nuestra ciudad. Fueron capturados dos individuos afiliados a la organización criminal Jaime Martínez que pretendían detonar un explosivo con pentolita en una estación de Policía”, detalló Alejandro Eder.

Y agregó que, “desde la Alcaldía seguiremos apoyando a nuestra Fuerza Pública e invitamos a la ciudadanía a suministrar información sobre posibles hechos delictivos; habrá recompensas por información efectiva”.

Ante la persistencia de estas amenazas por parte de grupos armados, la administración municipal anunció que durante este año destinará cerca de 180.000 millones de pesos para el fortalecimiento de la seguridad en toda la ciudad.

Estos recursos se enfocarán en diferentes áreas como inteligencia, tecnología, dotación y apoyo operativo, con el objetivo de prevenir futuros ataques de este y cualquier otro tipo en el área metropolitana. “Aquí no mandan los violentos. Vamos tras cada banda que quiera hacerle daño a los caleños y a nuestra Fuerza Pública. No volverán a sembrar miedo”, concluyó Eder.

Tras lo ocurrido, las autoridades solicitaron a la ciudadanía brindar cualquier tipo de información que pueda ayudar a prevenir hechos violentos o terroristas a través de la línea 321 394 5156.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué explosivos encontraron en el vehículo capturado en Cali?
Las autoridades hallaron dos artefactos explosivos improvisados compuestos por pentolita.
¿A qué grupo criminal pertenecen los detenidos?
Los dos hombres capturados han sido vinculados por organismos de inteligencia con el Frente “Jaime Martínez”, una facción de las disidencias de las Farc que opera en el suroccidente colombiano y responsable de ataques previos en la región.
¿Cuál es el plan de la Alcaldía de Cali contra el terrorismo?
El alcalde Alejandro Eder anunció una inversión de 180.000 millones de pesos para 2026. Estos recursos se destinarán a inteligencia, tecnología y apoyo operativo para prevenir ataques y desarticular bandas criminales en el área metropolitana.

