Caída de puentes en Colombia se disparó desde 2023: la mayoría de casos está bajo responsabilidad del Invías

La infraestructura vial colombiana enfrenta un deterioro creciente que preocupa a transportadores, gremios y expertos del sector. De acuerdo con un análisis publicado por El Tiempo, en los últimos 12 años se han registrado 29 casos de caída o afectación grave de puentes en el país, pero el fenómeno se intensificó de manera notable desde 2023.
Según las cifras citadas por el diario, 18 de esos casos —el 62 % del total— ocurrieron entre 2023 y lo que va de 2026. Solo en el transcurso de este año ya se han presentado cinco incidentes relacionados con el colapso o daño severo de puentes en diferentes regiones del país.
Los datos provienen de Colfecar y cuentan con el respaldo de la Asociación Volqueteros Unidos de Antioquia (AVA), la Asociación para la Gestión del Riesgo Empresarial (Agrem) y la Asociación de Transportadores de Pasajeros (Atpa). Los gremios calificaron la situación como alarmante y advirtieron que este tipo de emergencias no debería convertirse en una constante para la infraestructura nacional.