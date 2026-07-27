Caen falsos spas en Bogotá: así operaba Artemisa, la red de trata de personas que engañaba a mujeres con ofertas web

Detrás de la fachada de dos spas de apariencia inofensiva en la ciudad de Bogotá operaba uno que se hacía conocer como Artemisa, una estructura criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, según informó la policía este lunes 27 de julio.
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Y es que durante diez meses, según las autoridades, la organización operó bajo un esquema delictivo controlado desde las localidades de Engativá y Kennedy, hasta que una denuncia anónima permitió un golpe policial coordinado que dejó cinco personas capturadas y siete mujeres rescatadas.